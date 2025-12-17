Diputación de Soria contará en 2026 con el mayor presupuesto de su historia

Miércoles, 17 Diciembre 2025 14:26

La Diputación Provincial de Soria ha presentado el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2026 que asciende a 94.857.000 euros, el mayor de la historia de la institución, con un incremento del 22 por ciento respecto al ejercicio anterior y una subida lineal de 17 millones de euros.

Estas cuentas consolidan la senda de crecimiento iniciada en los últimos años y sitúan a la Diputación en un escenario de estabilidad y capacidad inversora que permite afrontar con garantías los principales retos de la provincia, reforzar los servicios públicos, apoyar a los municipios y avanzar en políticas que favorezcan la cohesión territorial, la creación de empleo y la fijación de población, según ha subrayado el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, en la presentación de las cuentas provinciales.

El presupuesto de 2026, ha reiterado, tiene un marcado carácter inversor con 25 millones de euros en inversiones reales, lo que supone el 26 por cienot del total del presupuesto provincial, una cifra que refleja la apuesta decidida por la mejora de infraestructuras y la dinamización económica.

El mantenimiento de los 1.889 kilómetros de la red provincial de carreteras sigue siendo prioritario, con cinco millones de euros, destinados al Plan de Carreteras y tres millones al Plan de Mejora de Vías, a lo que se suma una aportación extraordinaria del Estado de 9,5 millones de euros para la reparación de infraestructuras dañadas por la borrasca Jana, de los que seis millones y medio se destinan directamente a los ayuntamientos y tres millones serán gestionados por la Diputación, lo que permitirá superar los 11 millones de euros de inversión total en carreteras.

El apoyo a los 182 municipios de la provincia es uno de los ejes centrales de los Presupuestos 2026, por segundo año consecutivo se incrementan los fondos propios destinados a los Planes Provinciales, que alcanzan los seis millones de euros y que se elevarán hasta los nueve millones con la aportación de los ayuntamientos, permitiendo ejecutar inversiones prioritarias en infraestructuras y servicios básicos.

A ello se suma la cofinanciación de los Fondos de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León con dos millones de euros, gestionados al 50 % entre Junta, Diputación y ayuntamientos orientados especialmente a obras hidráulicas, a través del Plan Sequía, dotado con 200.000 euros y las ayudas para la mejora de acuíferos contaminados dando respuesta a una de las principales preocupaciones del medio rural.

Además, la Diputación destina 177.000 euros al ATI que incluyen 117.000 euros de gestión directa más la aportación al consorcio y las obras previstas

Vivienda

La vivienda continúa siendo una prioridad en el presupuesto provincial, con más de un millón de euros destinados a políticas activas de acceso a la vivienda, una herramienta clave para asentar población, especialmente joven y ofrecer oportunidades reales en el medio rural.

Las cuentas incluyen 200.000 euros para la rehabilitación de viviendas municipales destinadas a alquiler social; 280.000 euros para programas de vivienda joven; 120.000 euros para regeneración urbana y retirada de ruinas; 156.000 euros para el programa Rehabitare en colaboración con la Junta de Castilla y León y 80.000 euros en ayudas a la rehabilitación de viviendas dentro del Plan Soria.

Como novedad en 2026 se incorpora una partida de 110.000 euros para bonificar con un 10 % las viviendas para jóvenes promovidas por la Junta reforzando la colaboración interadministrativa y facilitando el acceso a la vivienda en los municipios

POLÍTICAS SOCIALES

La Diputación de Soria vuelve a situar a las personas en el centro de la acción política destinando más del 20 % del presupuesto a Servicios Sociales y a las residencias provinciales, garantizando la prestación de servicios esenciales en todo el territorio.

El Acuerdo Marco, alcanza los seis millones de euros, con un compromiso de incremento progresivo, a lo que se suman 3.100.000 euros para ayuda a domicilio, 80.000 euros en ayudas de urgencia social, y 250.000 euros para gastos básicos de vivienda

Además, se destinan 333.800 euros a asociaciones del tercer sector a través de convenios y subvenciones reforzando el tejido social de la provincia.

Fondos europeos

Los fondos europeos siguen siendo una palanca clave para el desarrollo provincial con más de nueve millones de euros, destinados a proyectos estratégicos.

Destaca el Plan de Actuación Integrado Senda Sostenible, con 7.613.925 euros que beneficiará a 12 municipios, con actuaciones de digitalización turística y recuperación del patrimonio financiadas al 60 % por fondos europeos.

Se suma el Plan de Sostenibilidad Turística Celtiberia, con 1.057.000 euros y el proyecto Construyendo Maderaula, dotado inicialmente con 64.178 euros, que se incrementará en la primera modificación de crédito.

En 2026, se culminará también la puesta en marcha de la Oficina de Innovación contra la Despoblación en las nuevas dependencias del área de Fondos Europeos.

Parques comarcales

La red provincial de parques de bomberos continúa ampliándose con un presupuesto de 5,1 millones de euros, a los que se suman los nuevos parques de San Pedro Manrique y Arcos de Jalón, además de la reciente incorporación de San Leonardo de Yagüe.

El presupuesto contempla 625.000 euros, para nuevas instalaciones el refuerzo de la plantilla hasta alcanzar el medio centenar de efectivos y un convenio con el Ayuntamiento de Soria.

A ello se añade una subvención directa de la Junta de Castilla y León de un millón de euros para la lucha contra incendios, en zonas periurbanas con adquisición de maquinaria pesada, y 90.000 euros para la elaboración de Planes Contra Incendios en 50 localidades cofinanciados al 50 %.

Plan de empleo y Plan Soria

La Diputación cuenta con una plantilla de 436 profesionales, tras culminar el proceso de estabilización de 117 trabajadores y aprobar una Oferta Pública de Empleo de 46 plazas.

El Plan de Fomento al Empleo, está dotado con un millón de euros, y permitirá contratar a más de 240 desempleados además del refuerzo de las brigadas forestales

El apoyo a autónomos y micro pymes supera los 300.000 euros, dentro del Plan Soria y se complementa con convenios con FOES la Cámara de Comercio los Grupos de Acción Local y programas de emprendimiento.

Las ayudas a la natalidad alcanzan los 380.000 euros incluyendo el Cheque Bebé y el apoyo directo al comercio local, además se mantienen las ayudas a becas de FP, comercio ambulante, bares, multiservicios, farmacias rurales, traspaso de negocios y sector de la resina.

En agricultura y desarrollo rural se refuerza la presencia de Soria en ferias agroalimentarias nacionales con 484.000 euros, incrementando en 100.000 euros esta partida y se apoya de forma específica a la apicultura, micología, ganadería autóctona y productos de calidad.

La ayuda a vialidad invernal se incrementa de 30.000 a 100.000 euros, para dar cobertura también a la temporada estival.

Cultura, turismo y deporte

La cultura el turismo y el deporte siguen siendo pilares esenciales del presupuesto, con apoyo a la imprenta provincial los bibliobuses los museos la UNED y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

El turismo, se refuerza con el Plan Celtiberia, la promoción de las marcas como Soria ni te la imaginas, y Soria es otra historia, la coordinación del eclipse solar de agosto, y una nueva partida de 200.0 00 euros, dentro del departamento de Cultura, para asentar las bases de un Plan Estratégico de proyección audiovisual.

En deporte se mantienen los convenios con clubes, y se incrementan las ayudas a asociaciones y clubes, hasta los 300.000 euros, además de 207.000 euros para contratación de monitores deportivos.

El presidente de la Diputación de Soria subraya que “estos presupuestos, reflejan una Diputación fuerte solvente y comprometida con el futuro de la provincia, con inversiones reales, servicios públicos garantizados y apoyo directo a los municipios porque gobernar es estar cerca de las personas y dar respuestas”.

Asimismo, ha destacado Serrano, que “con casi 95 millones de euros y 25 millones en inversiones seguimos construyendo una provincia con oportunidades, donde vivir, trabajar y formar una familia sea posible en cualquier municipio”