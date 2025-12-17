El Ayuntamiento de Ágreda dota de nuevo mobiliario a Asociación de la Tercera Edad

Miércoles, 17 Diciembre 2025 15:36

El Ayuntamiento de Ágreda ha donado sillas y mesas nuevas a la Asociación de la Tercera Edad.

El nuevo mobiliario ha sido inaugurado y bendecido, en un acto al que han asistido el alcalde agredeño Jesús Manuel Alonso, la concejal de Cultura, Isabel Mena, el párroco Alberto Blanco y la junta directiva de la asociación.

La Asociación de la Tercera Edad destaca por su dinamismo, entrega y ayuda continua.