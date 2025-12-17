Miércoles, 17 Diciembre 2025
Buscar
Muy nuboso
8.8 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

El Moncayo

Provincia | El Moncayo

El Ayuntamiento de Ágreda dota de nuevo mobiliario a Asociación de la Tercera Edad

El Ayuntamiento de Ágreda ha donado sillas y mesas nuevas a la Asociación de la Tercera Edad.

El nuevo mobiliario ha sido inaugurado y bendecido, en un acto al que han asistido el alcalde agredeño Jesús Manuel Alonso, la concejal de Cultura, Isabel Mena, el párroco Alberto Blanco y la junta directiva de la asociación.

La Asociación de la Tercera Edad destaca por su dinamismo, entrega y ayuda continua.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: El Moncayo

Id propio: 95239

Id del padre: 93

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia