El Ayuntamiento de Ágreda dota de nuevo mobiliario a Asociación de la Tercera Edad
El Ayuntamiento de Ágreda ha donado sillas y mesas nuevas a la Asociación de la Tercera Edad.
El nuevo mobiliario ha sido inaugurado y bendecido, en un acto al que han asistido el alcalde agredeño Jesús Manuel Alonso, la concejal de Cultura, Isabel Mena, el párroco Alberto Blanco y la junta directiva de la asociación.
La Asociación de la Tercera Edad destaca por su dinamismo, entrega y ayuda continua.