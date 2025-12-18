Unidas Podemos solicita iniciar trámites para PGOU en Ólvega

Jueves, 18 Diciembre 2025 08:10

Unidas Podemos ha pedido un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para Ólvega, con el objetivo de mejorar la planificación urbanística.

La formación ha solicitado se inicien los trámites para llevar a cabo un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la localidad moncaína por ser beneficioso para el planteamiento urbanístico

Un Plan General de Ordenación Urbana es un instrumento básico en el que se realiza la planificación del terreno mediante la clasificación del suelo, el régimen urbanístico aplicable a cada clase de suelo y se recogen los elementos esenciales de los sistemas de equipamientos y servicios municipales, es decir, se emplea como base legal para la edificación y urbanización del municipio.

El PGOU sirve también para programar el desarrollo futuro que quiere llevar el urbanismo en cada municipio.

Esta herramienta urbanística va más allá de unas normas urbanísticas, el PGOU es el plan completo, y las normas urbanísticas son el conjunto de reglas que este plan contiene.

Para la formación morada en Ólvega, “las normas urbanísticas han tenido tantos cambios y modificaciones que la gente no sabe que se puede y no se puede hacer”.

Por esto, han solicitado durante su turno de ruegos del último pleno municipal empezar a trabajar en un PGOU para Ólvega, que contengan estas modificaciones de las normas urbanísticas y haga como un reseteo, recojiendo cualquier petición ciudadana mediante participación pública y se explique el plan con todo lo que se recoge y todo lo que se puede y no se puede hacer.

Según Unidas Podemos en la localidad moncaína, “los estudios demuestran que esta herramienta urbanística tiene beneficios para el desarrollo urbano planificado y controlado, la preservación del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida a través del acceso a servicios e infraestructuras, la seguridad jurídica para ciudadanía e inversores, para la atracción de empresas o bajar el precio de la vivienda”.

Además, sostienen que las leyes estatales y autonómicas en materia urbanística dan privilegios y ventajas a municipios con PGOU o de más de 20.000 habitantes, por lo que refuerza su necesidad de este plan.

Para Unidas Podemos en Ólvega “debemos implementar toda herramienta que nos permita o al menos nos ayude a bajar el precio de la vivienda o atraer empresas en un momento tan inestable laboralmente en la zona”. Desde alcaldía se contestó que estudiarían la propuesta, por lo que desde la formación morada han reiterado que “insistiremos en esta idea que es claramente favorable a las necesidades de Ólvega y Muro”

Más ruegos y preguntas

En el mismo pleno municipal el concejal de Unidas Podemos Ólvega ha propuesto dejar un container en la zona donde se realizan los tajones para que los sobrantes de la tala se dejen y se vendan a la planta de biomasa que hay en la localidad lo que supone una economía circular de la gestión forestal y evitar que se queden materia forestal seca en el monte olvegueño o se alquile una trituradora para ayudar a su eliminación.

También solicitaron reembolsar a los alumnos y alumnas de 4º de la ESO el coste chocolate que emplearon para repartir durante el encendido de luces navideñas, ya que indistintamente de la finalidad amenizaron una actividad del Ayuntamiento de la misma forma que se sufragara con 7.000 euros a un empresario foráneo una actividad navideña como es el Feliz Torrezno Nuevo.

Respecto a la saturación del servicio Citypaq de Correos, desde la formación morada propusieron poner una caseta en el lateral del Ayuntamiento donde actualmente hay unos setos y allí instalar un citypaq más grande, así como de alguna otra compañía que no cuente con reparto en Ólvega. Asímismo, pidieron realizar la presentación del libro Aquí donde Estoy de la escritora María Castro descendiente olvegueña.

Además, preguntaron si la subida del 11 por ciento para las empleadas y empleados públicos afectaría al sueldo de Alcaldía y rogaron que como mínimo se mantenga como esta.

En referencia a la calidad ambiental, preguntaron cuando van a ser públicos los datos de la estación medidora de aire como marca la legislación y sobre los olores a acido/químico provenientes de la planta de biogás tras las quejas de vecinos y vecinas.