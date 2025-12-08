Ruta guiada por el barrio con más solera de Ágreda

Lunes, 08 Diciembre 2025 08:53

Las Jornadas del Cardo Rojo de Ágreda han permitido en su décimo sexta edición conocer a medio centenar de personas el origen del barrio con más solera de la Villa de las Tres Culturas

Durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada se está desarrollando el programa una nueva edición de unas jornadas que rinde culto a esta hortaliza que se puede consumir en crudo y que siguen cultivando de manera tradicional varias familias en Ágreda, para compartir mesa y mantel en celebraciones navideñas.

Junto a las huertas árabes, donde crece el cardo rojo, medio centenar de personas se han adentrado en las callejuelas del barrio árabe de Ágreda, conocido popularmente como barrio moro y que tiene refleja hoy, siglos después, el pasado de la Villa de las Tres Culturas.

Entre los siglos VIII y IX Ágreda fue una medina o ciudad perteneciente a la demarcación de la Marca Media andalusí, con una estructura urbana circunscrita por una muralla.

De la antigua medina se han conservado algunos tramos y dos de las puertas de aquella muralla, de arco de herradura y estructura en recodo: las puertas del Barrio y del Agua.

El solar de la vieja medina fue ocupado a partir del siglo XII por mudéjares llegados del valle del Ebro, pasando a conocerse ese espacio de la villa medieval como Barrio Moro.

El Barrio Moro de Ágreda fue uno de los pocos casos de morería con recinto propio en el reino de Castilla llegando a contar con una población estimada de seiscientas personas, siendo una de las diez aljamas mudéjares más voluminosas de la Corona castellana.

Una vez guarnecida Zaragoza (714), Muza ben Musayr en su estrategia militar incluyó a Ágreda como plaza codiciada, naciendo en el promontorio rocoso de La Muela el germen de la gran fortaleza árabe.

En época califal y con el fin de proporcionar a Al-Andalus una plaza capaz de resistir los ataques de los reinos cristianos, protegiendo la entrada hacia el Valle del Ebro, se construyó en La Muela un recinto sólido y de magnitud suficiente para mantener tropas a cubierto y servir de refugio en caso de alarma.

Después, la nueva fortaleza rebasó el recinto de las viejas murallas de la alcazaba en La Muela, se desarrolló el caserío, trazó puertas de herradura y murallas, y se levantó un torreón.

La medina contaría con todas las estructuras típicas de cualquier ciudad islámica: casas y estrechas callejas, baños, fuentes, huertas, norias, molinos, etc., e incluso dos mezquitas, la de la Muela (probablemente bajo la actual ermita) y la del Valladar.

Ágreda fue reconquistada a los árabes por Alfonso I “el Batallador” en 1119 y tan solo quince años más tarde pasó a manos castellanas, con Alfonso VII.

A los musulmanes residentes en Ágreda se les permitió seguir residiendo en su barrio, pero el alcaide de la fortaleza de La Muela pasó a ser cristiano, a quien los musulmanes debían vasallaje directo como representante del rey de Castilla.

En 1502, todos los mudéjares castellanos fueron obligados a adoptar la religión católica o a abandonar los territorios castellanos.

Dicha conversión forzosa deterioró definitivamente los vínculos que los súbditos musulmanes habían mantenido con la Corona y pronto dejaron de vigilar las puertas del recinto amurallado. El alcaide cristiano manifestó a los Reyes Católicos que su jurisdicción ya sólo era efectiva dentro de los límites del castillo de La Muela.

Finalmente, la fecha de la expulsión de los moriscos llegó en 1610 por mandato del rey Felipe III, cuando fueron llevados hasta Burgos para posteriormente salir hacia Francia.