La Copa del Rey cierra dieciseisavos de final con más sorpresas

Jueves, 18 Diciembre 2025 08:44

La Copa del Rey Mapfre sigue emocionando a todos los amantes del fútbol en el segundo día de estos dieciseisavos de final. Este miércoles ha proporcionado siete nuevos billetes a octavos de final que se suman al Elche CF, RC Deportivo, Real Sociedad, Valencia CF y FC Barcelona.

Todo comenzó al norte de España, concretamente en el Reino de León. La Cultural y Deportiva Leonesa ha abierto la jornada dando la primera sorpresa de la tarde/noche.

El combinado leonés ha consegudio, gracias al tanto de Rafa Tresaco, eliminar a un equipo de Primera División como es el Levante UD.

La segunda sorpresa la ha firmado el Real Racing Club ante un equipo de Champions League como el Villarreal CF.

Un doblete de Arana ha hecho soñar y disfrutar a todo El Sardinero.

El Club Atlético de Madrid también ha conseguido su billete a octavos de final ante el Atlético Baleares.

Griezmann ha sido la estrella con un doblete que sumado al tanto de Raspadori ha dado el pase a los colchoneros.

Sin embargo, los locales no han bajado los brazos en ningún momento ajustando el marcador, primero con el 1-2 de Gerardo Bonet y, en la recta final, con el penalti de Keita (2-3).

La CyD Leonesa, el Real Racing Club y el Albacete Balompié consiguen su pase a octavos tras vencer a un equipo de Primera División

Partidazo entre la SD Huesca y el CA Osasuna que se ha decidido en la prórroga.

Ambos equipos jugaron sus mejores cartas, llegando al final del tiempo reglamentario con un 1-1 en el luminoso.

La igualdad se ha prlongado en el tiempo extra con dos nuevos tantos, uno para cada equipo.

En la segunda parte de la prórroga el cansancio ha pasado factura a los locales y Budimir lo ha aprovechado con un doblete. Los dos tantos del croata y los otros dos dos de Raúl García han sellado el pase a octavos para los de Pamplona.

Un Jesús Vallejo iluminado por una varita mágica ha sido clave en el pase a octavos del Albacete Balompié.

Los locales han comenzado ganando al RC Celta de Vigo, pero los vigueses han conseguido remontar.

Cuando todo parecía acabado ha aparecido el defensor del Albacete para empatar el encuentro en el 93'.

Tras una prórroga sin goles, todo se ha decidido desde los once metros. El conjunto gallego no ha conseguido anotar ninguno de los penaltis mientras que Antonio Puertas, Riki Rodríguez y Jesús Vallejo no han errado en sus lanzamientos.

El Deportivo Alavés y el Sevilla FC han protagonizado el único encuentro entre dos conjuntos de Primera División.

El factor local ha jugado a favor de los alavesistas que han conseguido la victoria gracias a un penalti que transformó Carlos Vicente.

Por su parte, el Real Madrid CF ha cumplido con los deberes.

Con el 0-2 en el marcador, en la segunda mitad, Nahuel Arroyo ha recortado distancias a falta de diez minutos para el final.

Sin embargo, Mbappé en el 88' ha vuelto a ampliar la renta con el 1-3.

Un resultado que no fue el definitivo pues los locales, que no bajaron los brazos, han acortado de nuevo las distancias con el gol de Di Renzo.