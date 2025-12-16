Berná y Pascual cierran año con Torneo de Navidad Dobles de Profesionales

Martes, 16 Diciembre 2025 11:13

Daniel Berná y Raúl Pascual, jugadores del Club de Golf Soria, han cerrado este lunes la temporada 2025 con su participación en el Torneo de Navidad Dobles de Profesionales, donde formaron pareja y acabaron en el puesto 21.

El campeonato era puntuable para el Circuito de Madrid de Profesionales y se disputó en El Encín Golf de Alcalá de Henares.

El dúo soriano completó el recorrido con 74 golpes, 2 sobre par, tras acumular 2 birdies y 4 bogeys, un resultado que les impidió estar cerca de los puestos de honor, y tanto Berná como Pascual coincidían a la hora de admitir que no había sido su mejor día.

El primero decía que “hemos jugado regular, sobre todo en los pares 5, en los que, si lo normal es hacer -2 o -3, hemos sumado +2 en esos hoyos”, mientras que el segundo comentaba que “no hemos estado muy finos, la verdad, porque es una modalidad en la que, si sales bien, tienes bastantes oportunidades, y las salidas más o menos han ido bien, lo que pasa es que luego con los hierros no hemos estado igual. Tampoco es que hayamos fallado una barbaridad, pero lo cierto es que en estas competiciones, si no metes, no puedes estar arriba”.

Raúl Pascual también valoraba la temporada recién acabada –su primera como profesional– y sus planes para el futuro.

“El año próximo en principio jugaré lo mismo, mi idea es seguir igual, intentar pasar algún corte de circuito nacional, jugar algún Alps y los torneos a los que me inviten o pueda clasificarme, y seguir con el Circuito de Madrid. Este año, teniendo en cuenta que era el primero, no creo que se me haya dado mal, he tenido por ahí algún buen puesto e intentaré mejorar el año que viene”, comentaba.

Pueden consultar las clasificaciones del Torneo de Navidad Dobles de Profesionales en: https://www.nextcaddy.com/tour/65726/new-livescoring