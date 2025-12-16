La EASD organiza la quinta edición de su mercadillo navideño

Martes, 16 Diciembre 2025 13:40

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria celebra el próximo jueves 18 de diciembre su Mercadillo Navideño.

Los alumnos han realizado todo tipo de regalos creativos diseñados y creados para que puedas regalarlos en estas fiestas navideñas.

Como en anteriores ediciones, podréis encontrar artesanías, ilustraciones, prints, productos típicos de estas fiestas y este año como novedad podréis ver diversas actuaciones musicales y acudir algunos talleres de música.

Se puede visitar el mercadillo en el salón de la escuela este miércoles entre las 16.00 y las 19.00 horas.

Este año como novedad, se incorporará un karaoke navideño, para amenizar (o no) la estancia en el salón donde celebrará este evento su quinta edición.

Es una actividad escolar que fomenta el emprendimiento del alumnado y la convivencia de la comunidad educativa con el vecindario y el público soriano en general.

La dirección de la EASD ha invitado a visitar la exposición "I love branding", organizado por el colectivo DIME de diseñadores de la meseta, y conocer tanto el centro como las enseñanzas que se imparten: Bachillerato Artístico en sus modalidades de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y Música y Artes Escénicas, los Ciclos Formativos Profesionales de Asistente al Producto Gráfico Interactivo y el de Fotografía, y el grado de Diseño Gráfico. Nuestra sala de exposiciones se convierte en esta ocasión en un lugar donde ver y comprar creatividad.