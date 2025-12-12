Dos detenidos por robos en cuatro pueblos de Soria y tráfico de metanfetamina

Viernes, 12 Diciembre 2025 13:29

La Guardia Civil de Soria a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, en el marco de la operación “Fuentelbilla”, ha culminado una investigación iniciada a raíz de diversas denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

El procedimiento es coordinado y dirigido por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción n.º 1 de Almazán.

El 1 de diciembre, bajo la dirección y coordinación de la Autoridad Judicial, efectivos policiales de la unidad orgánica de policía judicial con apoyo de la unidad de seguridad ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Soria han ejecutado la fase de explotación de la operación, realizando un registro en un inmueble de la localidad de Almazán.

En esa actuación han resultado detenidos dos individuos: una mujer, presunta autora de seis delitos de robo con fuerza en las cosas; y un varón, investigado por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Durante el registro, se incautaron 41,6 gramos de una sustancia blanca que dio resultado positivo a metanfetamina en la prueba test realizada in situ.

Además, los agentes localizaron varios envoltorios destinados aparentemente a la distribución de la droga, así como una báscula de precisión para su pesaje.



También se recuperaron múltiples efectos como: herramientas, joyas y equipos electrónicos denunciados por víctimas de robos en las localidades de Alcubilla de las Peñas, Adradas, Almazán y Ontalvilla de Almazán.

En el registro del vehículo implicado se halló, oculto en un doble fondo del maletero, una pata de cabra de hierro, instrumento supuestamente empleado para perpetrar los robos.

El vehículo y todos los efectos intervenidos han sido puestos a disposición judicial, junto con las diligencias instruidas.

La metanfetamina se considera causante de un daño grave a la salud porque actúa como un potente estimulante del sistema nervioso central, provocando adicción muy intensa, elevaciones drásticas de la dopamina y neurotransmisores, lo que genera efectos agudos (euforia, aumento de ritmo cardiaco, hipertermia, convulsiones, sobredosis...) y daños a largo plazo como psicosis, insomnio, anorexia, deterioro cognitivo, problemas cardiacos o cerebrovasculares, daño neurológico y deterioro físico general.

El delito de robo con fuerza en las cosas se castiga con penas de prisión de 1 a 3 años en su modalidad básica.

Si concurren agravantes, por ejemplo, que el robo se realice en casa habitada, local abierto al público o con uso de medios especiales, la pena puede elevarse hasta 2 a 5 años.

En cuanto al delito de hurto, cuando lo sustraído no excede de 400 euros y cumple los requisitos del hurto leve, se suele castigar con multas de 1 a 3 meses.

Si el valor de lo hurtado supera los 400 euros, la pena puede ascender de 6 a 18 meses de prisión.

El delito de tráfico de drogas, especialmente cuando se trata de sustancias que provocan grave daño a la salud como la metanfetamina, está regulado en los artículos 368 y siguientes del Código Penal. En estos casos, las penas pueden ir de 3 a 6 años de prisión y multa del tanto al triple del valor de la sustancia intervenida.