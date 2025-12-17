El Ayuntamiento denuncia incumplimiento de la Junta sobre futuro del Hospital Virgen del Mirón

Miércoles, 17 Diciembre 2025 15:40

El Ayuntamiento de Soria ha manifestado su profunda preocupación por la falta de compromiso real de la Junta de Castilla y León con el futuro del Hospital Virgen del Mirón, tras la convocatoria de una mesa de trabajo limitada y sin la participación de los agentes sociosanitarios comprometidos inicialmente por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha recordado que el compromiso adquirido por la Junta pasaba por la creación de una mesa de trabajo formal, con participación de los profesionales sanitarios, colegios profesionales y sindicatos, con el objetivo de definir una hoja de ruta clara para la transformación del Virgen del Mirón en un centro sociosanitario de referencia, acompañada de una memoria económica que permitiera planificar inversiones a corto, medio y largo plazo.

Tras convocarse la reunión mañana jueves convertida en encuentro bilateral y sin ese objetivo global de convertirse en una mesa de la sanidad, el alcalde ha señalado en un comunicado que “desgraciadamente no es lo que comprometió el señor Fernández Mañueco con nosotros: una mesa de trabajo constituida formalmente con los profesionales de la sanidad para desarrollar una hoja de ruta que permita convertir el hospital Virgen del Mirón en un centro sociosanitario de referencia”. El compromiso se remonta al mes de abril de 2024.

Martínez ha lamentado que, tras año y medio de inacción, sin avances y perdiendo la oportunidad de concurrir a fondos europeos, la Junta convoca ahora una reunión “de trámite”, en la que únicamente se invita al Ayuntamiento de Soria y al gerente de SACyL en la provincia.

“Lo que nos plantean es una reunión para cumplir, entre comillas, con la convocatoria tras nuestra insistencia, pero, sin invitar a más colectivos, sin la presencia del consejero de Sanidad y sin voluntad real de darle seriedad al futuro del Virgen del Mirón”, ha afirmado.

El alcalde ha advertido de que esta falta de planificación y de inversión sostenida está generando una degradación progresiva del hospital, denunciada de forma reiterada por los propios profesionales sanitarios.

“Cuando no se quieren decir las cosas a las claras, lo que se hace es laminar las inversiones presupuestarias y reducir la prestación de servicios, abocándonos a un cierre que nadie desea, pero que se produce por la vía de los hechos”, ha subrayado.

Desde el Ayuntamiento de Soria se ha insistido en que esta situación no es una denuncia política, sino una realidad que están sufriendo tanto los profesionales como los pacientes.

“No es algo que digamos desde el Ayuntamiento; lo están viviendo los profesionales y lo están padeciendo los pacientes. Y Soria no puede permitirse perder la oportunidad de contar con un hospital de referencia como debe ser el Virgen del Mirón”, ha concluido el alcalde.

El Ayuntamiento de Soria, que ha confirmado que acudirá a la mesa, aprovechará la misma para reiterar su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, pero ha exigido que se cumpla lo comprometido: una mesa real, con todos los actores implicados, una hoja de ruta clara y una apuesta firme por el futuro sanitario y sociosanitario de la ciudad y de la provincia.