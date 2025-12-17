EL CIFP Pico Frentes gana IX edición de Concurso de Ideas Emprendedoras en FP

Miércoles, 17 Diciembre 2025 14:29

El Espacio de Trabajo Colaborativo de Soria ha acogido esta mañana el Demo Day del IX Concurso de Ideas Emprendedoras en Formación Profesional, una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Soria, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial, en el marco del programa Impulso Emprende. El primer premio ha recaído en un equipo del CIFP Pico Frentes, de Soria.

Igualmente, se ha llevado a cabo el concurso de Impulsa Startup para descubrir el mejor proyecto del programa dedicado a impulsar empresas escalables de base tecnológica.

El primer premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora en Formación Profesional, dotado con un cheque de 1.000 euros, diploma para cada integrante del equipo, reconocimiento al centro educativo y a la tutora, ha recaído en el proyecto BROTO, entregado por la Diputación Provincial de Soria.

El jurado ha valorado especialmente la serenidad y madurez demostradas durante la presentación, el desarrollo de un prototipo real y coherente con la idea, así como el cuidado integral del proyecto. Destacó de manera especial el trabajo de imagen de marca y el folleto presentado, con un diseño impecable que refleja profesionalidad, atención al detalle y una visión muy clara del negocio.

El equipo está formado por Jimena Moya, Edwin Sánchez y Silvia Herranz, estudiantes del ciclo de Diseño y Amueblamiento (Grado Superior) del CIFP Pico Frentes, tutorizados por la profesora Conchi Gómez Modamio.

BROTO plantea el diseño y fabricación de macetas de madera sostenibles y desmontables, elaboradas a partir de residuos de otras empresas, fomentando la economía circular, el reaprovechamiento de materiales y el consumo responsable.

El segundo premio, dotado con un cheque de 500 euros, diplomas, reconocimiento al centro y detalle para el tutor, ha sido para el proyecto SORIA ENIGMA RURAL, entregado por el Ayuntamiento de Soria.

El jurado ha destacado la gran originalidad de la propuesta y su capacidad para poner en valor los recursos de las zonas despobladas de la provincia, señalando su alto potencial para generar experiencias atractivas e innovadoras que conectan territorio, creatividad y dinamización rural.

El equipo está integrado por Lise Soubrat, Sara García, Manuel Jiménez, Hugo Héctor y Cecilia Andrea Facal, estudiantes del ciclo de Guía, Información y Asistencia Turísticas (Grado Superior) del CIFP La Merced, con la tutoría del profesor Miguel García Gago.

La idea consiste en la creación de experiencias inmersivas en zonas rurales despobladas de Soria, mediante juegos de rol, escape rooms y dinámicas narrativas, con el objetivo de atraer visitantes, dinamizar el medio rural y revalorizar el territorio.

El tercer premio a la Mejor Idea Emprendedora en Formación Profesional, dotado con un cheque de 300 euros, diplomas, reconocimiento al centro y detalle para la tutora, ha recaído en el proyecto INTERASESORÍA, entregado por Cámara Soria.

El jurado ha subrayado la excelente defensa de la idea, una comunicación muy cuidada y eficaz, la claridad del discurso y la coherencia global del proyecto, incluso reflejada en el vestuario del equipo, que reforzaba la identidad y el mensaje de la propuesta.

El proyecto ha sido desarrollado por Lara García, Jerónico Buchino e Irene Domínguez, estudiantes del ciclo de Comercio Internacional (Grado Superior) del IES Castilla, tutorizados por la profesora Marta Lafuente.

INTERASESORÍA propone un servicio de asesoría y acompañamiento en procesos de internacionalización, dirigido a empresas y pequeños productores, con especial foco en poner en valor los productos sorianos, mejorar su competitividad y reforzar su proyección en mercados exteriores.

En esta edición han participado seis centros educativos de la provincia, de los que han surgido 36 ideas emprendedoras, seleccionándose siete para la fase final. El programa se consolida, tras nueve ediciones, como un referente provincial en el fomento de competencias emprendedoras en Formación Profesional, combinando creatividad, validación, sostenibilidad y comunicación.

Aprendizaje

Más allá del premio económico, el concurso se plantea como una experiencia real de aprendizaje, acercando al alumnado a dinámicas profesionales y al ecosistema empresarial de Soria.

En este sentido, tanto la representante de la Cámara de Comercio, Noemí Gil, como el concejal de Industria y Empleo del Ayuntamiento de Soria, Goyo García y el diputado de Reto Demográfico y Fondos Europeos de la Diputación Provincial, Daniel García, han destacado la importancia de este tipo de proyectos colaborativos para ayudar a retener el talento y para que los jóvenes no tengan que dejar Soria para llevar a cabo sus proyectos emprendedores y vitales.

Los tres han puesto a disposición de los y las estudiantes todos los servicios de la Cámara, Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial e Impulso Emprende para que puedan poner en marcha sus proyectos, con la ayuda de Caja Rural de Soria.

Por otra parte, el Demo Day también ha sido el momento de conocer y premiar las iniciativas de Impulsa Startup, programa de apoyo a ideas de negocio con base tecnológica o de crecimiento digital impulsado por la Cámara de Comercio de España y cofinanciado por el FSE+. En Soria, se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y este año se ha impartido íntegramente en modalidad online para facilitar la participación de emprendedores vinculados al territorio.

El proyecto ganador ha sido Eternalum, una plataforma que simplifica el trabajo de las funerarias automatizando todos los documentos de cada expediente y reduciendo tiempos y errores.

Reúne catálogo, presupuestos y agenda en un sistema claro y accesible desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, permitiendo un trabajo diario más ágil y evitando duplicidades y tareas repetitivas. El proyecto ha sido elaborado y defendido por Rebeca Martín Cecilia y Víctor Latorre Millastre y el premio está dotado con 2.000 euros.

En esta edición de Impulsa Startup han participado 10 emprendedores que han presentado un total de 7 proyectos escalables de base tecnológica.