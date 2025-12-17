FOES y empresarios del polígno reclaman política fiscal que refuerce tejido empresarial de Soria

Miércoles, 17 Diciembre 2025 13:37

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Las Casas han presentado nuevamente alegaciones contra la subida del IBI que el Ayuntamiento de Soria aplicará en 2026. El tipo urbano alcanzará el 0,621 por ciento tras un nuevo incremento del 2,2 por ciento.

Desde FOES se ha insistido en un comunicado en que el debate debiera centrarse en el papel que la política fiscal municipal puede desempeñar como instrumento de apoyo a las empresas, especialmente en un contexto económico y demográfico complejo como el que atraviesa Soria.

Entre 2015 y 2025, el tipo del IBI en Soria se ha incrementado un 35 por ciento y la recaudación municipal se ha triplicado desde 2008, pasando de 5 millones de euros a 15.

Este aumento continuado se apoya, en una valoración catastral fijada en plena burbuja inmobiliaria, que continúa situando a Soria como la capital con mayor valor catastral medio de España, según el ranking de la Agencia Tributaria de Madrid .

Este escenario provoca que, con independencia de la evolución del mercado inmobiliario o de la actividad económica, las empresas sorianas soporten una carga fiscal superior a la de otras capitales comparables, como Burgos, Logroño, Zaragoza o Teruel, muchas de las cuales han optado en los últimos años por congelar tipos o introducir bonificaciones con el objetivo de sostener la actividad productiva.

En paralelo, la capital ha perdido 247 empresas desde 2015, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, lo que representa más de dos tercios de la pérdida total registrada en la provincia (-363 empresas en la provincia).

Para FOES, estos datos no deben interpretarse como consecuencia directa del IBI, pero sí como un indicador de un contexto económico frágil en el que resulta especialmente relevante no añadir nuevos costes estructurales a las empresas.

Desde FOES se ha destacado que la fiscalidad local puede y debe formar parte de la estrategia municipal de apoyo a la actividad económica, ayudando a consolidar empresas, atraer inversión y reforzar el tejido productivo, en lugar de actuar como un factor adicional de presión.

Por ello, FOES y las asociaciones sectoriales han reclamado, un año más, la congelación del tipo del IBI y la aplicación de bonificaciones específicas para empresas, autónomos y actividad productiva en general, como medida razonable y coherente con la situación económica y demográfica de la ciudad.

Por parte de FOES, se ha considerado que renunciar a un marco fiscal equilibrado supone desaprovechar una de las pocas herramientas de política económica directa de las que dispone el Ayuntamiento, en un momento en el que resulta imprescindible reforzar la competitividad y el arraigo empresarial en la capital soriana.

2024 Valor catastral medio* Tipo impositivo Cuota Soria (1ª) 29.673,42 0,594 176,26 Madrid (17º) 23.752,40 0,442 104,99 Guadalajara (22º) 17.426,98 0,54 94,11 Burgos (31º) 17.124,83 0,4568 78,23 Teruel (32º) 16.922,40 0,444 75,14 Logroño (34º) 12.874,22 0,58 74,67 Zaragoza (43º) 17.017,22 0,4 68,07 Vitoria (51º) 12.878,79 0,323 41,6 Pamplona (52º) 6.010,12 0,3997 24,02

FUENTE: ‘Ranking tributario de los municipios españoles’ de la Agencia Tributaria de Madrid correspondiente a 2024, último año publicado.

*(1)El valor catastral que figura en cada ciudad representa el valor base, igual para todos, de 6.010,12 euros, al que se le ha aplicado el incremento medio de valores catastrales que ha experimentado por la entrada en vigor de las nuevas ponencias de valores, teniendo en cuenta los coeficientes reductores de la base imponible de acuerdo con el artículo 68 del TRLRHL, cuando la entrada en vigor de las revisiones catastrales se haya producido en el año 1998 y posteriores y, asimismo, las actualizaciones en virtud del art. 32.2 TRLCI. En términos legales, se trata de la base liquidable.