La Junta convoca esperada reunión para futuro del hospital Virgen del Mirón, en Soria

Martes, 16 Diciembre 2025 20:29

La esperada y demandada reunión para plantear el futuro del hospital Virgen del Mirón, en Soria, se producirá mañana miércoles.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, ha anunciado la convocatoria para este jueves de una mesa de trabajo para abordar el futuro del hospital El Mirón de la capital.

La cita es a las 9.30 horas, en la que la delegada territorial ha señalado que espera contar con la presencia del alcalde de Soria, Carlos Martínez.

Sobre las propuestas que se van a poner encima de la mesa por parte de la Junta, la delegada territorial ha explicado que "será un diálogo, para hacer planteamientos conjuntos. Nuestro planteamiento es intercambiar ideas y ver las realidades de lo que está ocurriendo en el centro y el trabajo que se está desarrollando", ha precisado.

La Junta de Castilla y León espera que las obras del hospital universitario Santa Bárbara estén terminadas en el primer trimestre de 2026 y con ello agrupar todos los servicios sanitarios en el centro.

El Hospital Virgen del Mirón (HVM) está destinado fundamentalmente a la hospitalización de media y larga estancia.

En cuanto a la estructura existente dispone de 97 camas hospitalarias para la prestación de servicios de Geriatría, Medicina Interna y Psiquiatría agudos y Rehabilitación Psiquiátrica.

En él se encuentran, además, la Unidad de Salud Mental, el Centro de día psico-social, el Servicio de Anatomía Patológica del Complejo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área y la Unidad de Control Financiero así como el resto de unidades soporte básicas para el funcionamiento de un hospital (Farmacia, Consultas Externas de las especialidades existentes, Admisiones, Cocina, Lavandería, Mantenimiento).

Además, de las unidades asistenciales propias del mismo, acoge la Unidad Base de Emergencias Sanitarias (112) de Soria, el Centro de Salud Soria Rural y el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS.

En este centro, además se tiene cedidos locales a Asociaciones como Parkinson, Autismo de Soria o Instituto de Medicina Legal y Forense.

Destacar, además, que este hospital asume un importante papel en el desarrollo de la estrategia de seguimiento del paciente crónico y pluripatológico, una estrategia considerada clave para el Sistema Regional de Salud y para nuestra Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.

El hoy conocido como Hospital Virgen del Mirón echó a andar con la consideración de Hospital General en el mes de abril de 1970.

Sin embargo, “fue a comienzos del año 1944 cuando la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Soria acordaba la adquisición de los terrenos “en los cuales se pensaba construir el nuevo Hospital Provincial (en aquel momento en la calle de Nicolás Rabal), un Manicomio, con sus dependencias, y un Sanatorio Antituberculoso”, según informaba en aquel momento el periódico local Duero.

Transcurrieron los años y con el descubrimiento de la estreptomicina se realizó un cambio en el planteamiento de los fines del HVM.

El periódico local Campo Soriano, el 30 de julio de 1960, tituló: “El Sanatorio Antituberculoso de Soria, será próximamente Hospital General. En fecha inmediata se anunciaría la subasta de terminación de las obras. El 28 de Abril de 1970 se señala también en Campo Soriano “El Hospital General en marcha”.