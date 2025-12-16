Escolares del Fuente del Rey entregan postales navideñas a pacientes del hospital de Soria

Martes, 16 Diciembre 2025 16:06

Alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Fuente del Rey de Soria han entregado este martes al Complejo Asistencial Universitario de Soria (CAUSO) tarjeta snavideñas que ellos mismos han dibujado.

Son niños de edades comprendidas entre los cinco a once años.

La idea es hacer entrega de las mismas a los pacientes hospitalizados en estos días de Navidad.

El acto forma parte de la programación de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria para estas navidades.

El Complejo Asistencial Universitario de Soria ha agradecido al CEIP Fuente del Rey y a su AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) esta iniciativa llevada a cabo para acompañar y reconfortar a los pacientes durante estas fechas tan especiales.