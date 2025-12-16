Martes, 16 Diciembre 2025
Buscar
Cubierto con lluvias
7.4 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

Escolares del Fuente del Rey entregan postales navideñas a pacientes del hospital de Soria

Alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Fuente del Rey de Soria han entregado este martes al Complejo Asistencial Universitario de Soria (CAUSO) tarjeta snavideñas que ellos mismos han dibujado.

Son niños de edades comprendidas entre los cinco a once años.

La idea es hacer entrega de las mismas a los pacientes hospitalizados en estos días de Navidad.

El acto forma parte de la programación de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria para estas navidades.

El Complejo Asistencial Universitario de Soria ha agradecido al CEIP Fuente del Rey y a su AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) esta iniciativa llevada a cabo para acompañar y reconfortar a los pacientes durante estas fechas tan especiales.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 95219

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia