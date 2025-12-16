La Guardia Civil contacta con joven que se dio por desaparecida en Almazán

Martes, 16 Diciembre 2025 16:12

La joven vecina de Almazán que se dio por desaparecida en la mañana de lunes se ha ido voluntariamente de su casa.

La Guardia Civil de Soria ha localizado este martes a esta joven, de 18 años de edad, que se marchó de su casa en torno a las 10:30 horas de la mañana del lunes.

Al no tener noticias de ella, su familia se puso en contacto con la Guardia Civil, quien ha conseguido contactar con ella a través del teléfono.

La joven ha indicado a los agentes que se encuentra bien y que se ha ido de forma voluntaria de casa.

No ha informado de donde se encontraba.