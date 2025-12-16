La Guardia Civil contacta con joven que se dio por desaparecida en Almazán
La joven vecina de Almazán que se dio por desaparecida en la mañana de lunes se ha ido voluntariamente de su casa.
La Guardia Civil de Soria ha localizado este martes a esta joven, de 18 años de edad, que se marchó de su casa en torno a las 10:30 horas de la mañana del lunes.
Al no tener noticias de ella, su familia se puso en contacto con la Guardia Civil, quien ha conseguido contactar con ella a través del teléfono.
La joven ha indicado a los agentes que se encuentra bien y que se ha ido de forma voluntaria de casa.
No ha informado de donde se encontraba.