Carlos Martínez. "Soria avanza a velocidad de crucero"

Martes, 16 Diciembre 2025 17:12

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha puesto el valor el montante millonario en inversiones que se está movilizando para transformar la ciudad, en el debate del estado del municipio. Soria avanza ha velocidad de crucero, ha subrayado.

DIscurso íntegro del alcalde en debate de estado del municipio

Hoy celebramos un nuevo Debate sobre el Estado de la Ciudad, superando ya el ecuador de una legislatura histórica, marcada por la llegada de un volumen de fondos europeos sin precedentes. Lo hacemos en un año especialmente simbólico para nuestra ciudad.

2025 ha sido el año en el que Soria vuelve a mirar a Machado, no solo desde la nostalgia, sino desde la convicción de que esta tierra camina —como él escribió— más “ligera de equipaje”; liberándose de ataduras, sacudiéndose complejos y viejas resignaciones, y avanzando con firmeza en sus decisiones colectivas por una senda que comenzamos a trazar hace más de una década y media.

En unos tiempos en los que el cortoplacismo prima y el acierto de las decisiones se mide por el número de caracteres, los “me gusta” y el impacto digital, ya ni siquiera mediático, nosotros hemos insistido en construir sobre cimientos sólidos, pensando en una ciudad de largo recorrido.

Revisando aquel primer debate, en octubre de 2008, podemos sentirnos orgullosos de haber cumplido con honestidad con la hoja de ruta. Ya hablábamos entonces de llamar a todas las puertas, de fondos europeos, de dinamización de la mano del comercio, del turismo y la cultura, de servicios públicos de calidad, de Valcorba… y, lamentablemente, también del Centro de Salud Soria Norte, la Escuela Oficial de Idiomas, un Centro Logístico dentro de la red de Castilla y León, la ampliación del Palacio de la Audiencia o de los 35 millones de euros para el desarrollo del suelo industrial en la capital.

Muchas cosas han cambiado y, como ven, otras no

Hemos apostado, año tras año, por seguir encajando las piezas de un proyecto ilusionante para Soria. En este camino hemos superado hitos importantes —y también algunos baches—, pero siempre con la firmeza y la convicción de saber hacia dónde vamos. Esa claridad de rumbo es la que nos permite no flaquear ante la crítica fácil y efímera.

Hoy podemos decir que Soria avanza a velocidad de crucero, con un futuro cada vez más prometedor gracias a los proyectos tractores que hemos sido capaces de atraer y poner en marcha y lo hace, además, con una calidad de vida que no tiene nada que envidiar a la de las grandes ciudades.

Y todo ello, lo hacemos en un contexto que no es sencillo, en ninguna escala. Un contexto internacional marcado por la incertidumbre, los conflictos bélicos, la inestabilidad económica y una creciente desafección hacia las instituciones. Un contexto estatal y autonómico en el que el ruido, el cortoplacismo, la inestabilidad y la promesa fácil ocupan demasiadas veces el espacio del debate público.

Frente a ese escenario, Soria ofrece hoy algo que no es menor: estabilidad, normalidad institucional y certidumbre.

Este Ayuntamiento gobierna desde la fiabilidad. Somos un equipo de gobierno fiable. No comprometemos imposibles ni vendemos atajos. Decimos lo que vamos a hacer y hacemos lo que decimos. Y cuando nos equivocamos, rectificamos y corregimos. Gobernamos escuchando y caminando de la mano de la sociedad a la que representamos, conscientes de que gobernar es ejercer un préstamo de confianza para transformar y modernizar Soria.

Y esa confianza tiene un aval claro: lo ya hecho. Proyectos ejecutados, inversiones visibles, servicios que funcionan y una ciudad que mejora. Realidades reconocibles por la mayoría de la sociedad soriana.

Porque esta forma de gobernar es la que ha permitido que Soria avance y una parte esencial de ese desarrollo ha venido de la mano de los fondos europeos en concurrencia competitiva e inducidos a través de la administración general del Estado.

La alineación de Soria con la Agenda 2030 y con la hoja de ruta europea ha sido determinante. Pueden cuestionar, si no se detienen ni se molestan en profundizar, nuestra presencia en Bruselas, pero la Soria de hoy no es posible si permanece ajena a las decisiones europeas.

Soria ha logrado captar casi 32 millones de euros en subvenciones directas, una cifra extraordinaria para una ciudad de nuestro tamaño. En total estamos movilizando 44,5 millones en proyectos financiados de renaturalización, vivienda y rehabilitación, eficiencia energética, digitalización, movilidad sostenible, servicios públicos, cultura, turismo y de cohesión social.

Hemos concurrido a todas las convocatorias: Casi 95 millones presentados y casi 32 millones concedidos, lo que demuestra que Soria planifica, ejecuta y compite con éxito en el sistema de fondos europeos.

Eso solo es posible con planificación y consenso con la ciudadanía. Somos una ciudad que aprovecha cada oportunidad para transformar su presente y construir su futuro.

Gracias a todos los que nos han ayudado en este esfuerzo titánico

Dieciséis años después de iniciar este camino compartido, Soria es una ciudad distinta. Una ciudad que ha resistido las incertidumbres de la última década. Resistimos la crisis de 2008, resistimos la pandemia, resistimos la inestabilidad económica y los efectos de conflictos y guerras que aún hoy condicionan el panorama internacional.

Pero Soria no solo resiste: Soria avanza. Honremos nuestro pasado épico, pero pensemos con ambición en el presente y sobre todo en nuestro futuro.

Avanza porque cree en la inversión pública y en los servicios esenciales.

Avanza porque sitúa la igualdad, el feminismo, la sostenibilidad, medio ambiental el desarrollo económico, el empleo y la justicia social como pilares de un proyecto que ha deja a nadie atrás.

Avanza porque, tras años de pérdida demográfica, la ciudad crece, pese a que a veces nos sentimos demasiado solos.

Y avanza porque nunca antes hemos concentrado tantos proyectos transformadores al mismo tiempo.

Culminada la depuradora y el nuevo Centro Penitenciario, abierto el Centro de Referencia Estatal, inaugurada la nueva comisaría de Policía Nacional y con cerca de 10 millones de inversión en la comandancia de la Guardia Civil, hacemos frente ahora al presente retomando y reforzando el Centro Nacional de Fotografía, el Centro de Procesamiento de Datos, el Centro de Acogida y Protección internacional o el proyecto NUMANT-IA del Ministerio de Defensa o la estación de ferrocarril. (más de 500 millones)

Y avanza, porque nunca hemos dejado de pedalear

Ayer San Nicolás y las márgenes del Duero, después vino la muralla, los entornos de Santo Domingo, La Mayor, el rincón de Bécquer, San Juan de Rabanera... Concepciones, Bernardo Robles. Hoy es Santa Clara con su parque, Doctrina, Calixto Pereda... Mañana San Agustín, el Palacio de Alcántara y la alberca, el centro de interpretación del Castillo, el ascensor panorámico desde la plaza Mayor, las escaleras mecánicas del Calaverón...

Ayer la nueva depuradora, el polideportivo de La Juventud, el San Andrés, hoy la renaturalización urbana, las travesías, el polideportivo de Lo Pajaritos y mañana el Centro de Interpretación de Valonsadero, el proyecto turístico para conocer en barco los arribes del Duero aguas abajo de San Saturio...

En definitiva, inversión, despliegue de pequeñas y grandes inversiones en cada barrio de la ciudad.

Si los vuelven a releer y piensan en sus promotores compartirán nuestra pregunta:

¿Hay alguien más ahí? De ahí la soledad que mencionaba anteriormente.

Todos estos proyectos dibujan la foto de una Soria que se transforma sin renunciar a su alma. Una ciudad que crece sin perder su escala humana en un constante pedaleo. Ese es el marco desde el que hoy analizamos el estado del municipio: una Soria que ha demostrado que está demostrando que puede avanzar, qué sabe avanzar y que quiere seguir avanzando.

Y si Soria avanza es también porque lo hace sobre unas bases económicas firmes, fruto de una gestión rigurosa, sostenida en el tiempo y orientada siempre al interés general.

No hablamos de casualidades ni de coyunturas favorables, nada más lejos de la realidad, sino de un modelo de gobierno reconocible construido con planificación,valentía, ambición y responsabilidad.

Durante 2024 y 2025, Soria ha vuelto a confirmar un modelo de gestión basado en la inversión pública estratégica como palanca de desarrollo. Un modelo que prioriza el largo plazo frente al titular inmediato y que permite movilizar recursos sin comprometer el futuro.

La ciudad moviliza hoy proyectos sin precedentes, avalados por la liquidación presupuestaria y por un marco económico solvente que nos permite seguir atrayendo fondos europeos y estatales con credibilidad.

Y llegamos a este Debate mientras afrontamos la recta final de la tramitación del presupuesto, con la tranquilidad que da un Ayuntamiento saneado, con capacidad de inversión y con una hoja de ruta clara para la ciudad. Y esta tranquilidad no es complacencia. Es el resultado de hacer las cosas bien, anticipar escenarios y de una correcta y sólida planificación financiera.

La liquidación de 2024 volvió a certificar esta solidez con un resultado positivo de 1,8 millones de euros, un remanente de tesorería ajustado de más de 10 millones, un ahorro neto de casi 4 millones, situando la deuda en torno al 50% de los ingresos, muy lejos de cualquier umbral de riesgo.

Esta estabilidad financiera es la que nos permite plantear para 2026 el mayor presupuesto de la historia de esta ciudad sin cambiar de modelo ni prioridades: servicios públicos fuertes, inversión sostenible y una ciudad que sigue creciendo sin comprometer su futuro.

Hoy hablamos de números, sí, pero sobre todo hablamos de garantía financiera, garantía que da la planificación estratégica, garantía que da el cumplimiento de la palabra dada y de certidumbre para asumir los retos actuales.

Y, aquí, permítanme insistir en una reflexión, que me han escuchado muchas veces en este salón de Plenos. La deuda cuando es planificada, controlada y sostenida en el tiempo no es un problema, es una palanca de desarrollo social, individual, empresarial e institucional. Especialmente para aquellos que no nacimos en cuna de plata. La posibilidad de invertir hoy para mejorar mañana ha sido siempre la base del progreso. También de las ciudades.

Por eso, entendimos en el peor de los momentos, a contracorriente, que la deuda es una herramienta al servicio del desarrollo y nunca una huida hacia delante. Invertimos, amortizamos y equilibramos combinando ambición, responsabilidad, progreso y cumplimiento de la palabra dada.

16 año después, hoy podemos decir que la deuda viva municipal está en torno al 50%, más de diez puntos por debajo de aquel ya lejano 2007 cuando comenzamos a gobernar y sin traicionar nuestros compromisos ni utilizarla para poner vagas excusas y caer en el inmovilismo y la parálisis que tanto daño han hecho a esta ciudad.

En este ejercicio, hemos realizado una amortización anticipada de 2,3 millones de euros, reduciendo el montante total por debajo de los 24 millones. Esta operación supone además un ahorro directo de 150.000 euros en intereses por la cancelación de préstamos que soportaban tipos del 3% y del 3,3%.

No voy a eludir que estas cifras son también el resultado del esfuerzo de la ciudadanía y quiero agradecer aquí su comprensión, apoyo y entendimiento.

Y en este punto conviene también hacernos las siguientes preguntas. ¿El debate está en qué carga fiscal queremos pagar o en qué impuestos queremos pagar? o, por el contrario, es ¿qué servicios púbicos queremos tener y qué ciudad queremos para vivir?

Nuestra propuesta ha sido y sigue siendo trasparente y no quiero dejar pasar la oportunidad, una vez más, de trasladarles mi firme convicción, nuestro firme convencimiento de la defensa de una administración fuerte, con ingresos consolidados a través de los impuestos, para, a través de las políticas públicas y mediante la redistribución de la riqueza, garantizar una sociedad libre y de personas iguales.

La desigualdad se corrige con políticas públicas. Las políticas públicas se pagan mediante los impuestos y contribuye más quien más tiene.

Pueden no estar de acuerdo, pero nuestro proyecto es transparente y de igual forma que defendemos esto, no vamos a admitir nunca el falso mantra sobre la falsa presión fiscal disparada de Soria.

No lo vamos a admitir por ser falso, por ser mentira, en definitiva, por ser un bulo más.

Seguro que hoy lo volveremos a escuchar, aunque esté desmontado de forma repetida por estudios externos de la OCU, FACUA o el Colegio de Economistas que nos colocan con el IBI por debajo de la media y con la basura, el agua y los vehículos, entre los más baratos de España.

El último estudio del IBI (colegio de economistas de 2024) nos sitúa en la posición 27 del recibo medio de todas las capitales de provincia en todos lostramos.

Ese mismo informe nos coloca la 36 en el impuesto de vehículos, en algunas cilindradas entre las diez más baratas.

La OCU nos ha colocado con la tasa de basura y agua más baja de España.

Y desde esta premisa, reafirmarnos también que para nosotros la solidez económica no es un fin en sí mismo. Es la herramienta que nos permite sostener un modelo de ciudad que pone a las personas en el centro y que garantiza derechos, acompañamiento,

cuidado y dignidad.

Por eso, hablar de cifras es hablar también de personas y, por supuesto, de prioridades. La principal de este Ayuntamiento continúa siendo la protección social y la igualdad entre personas.

El informe oficial del coste efectivo de los servicios, que se elabora anualmente, sitúa la evaluación y atención de necesidades sociales como nuestro primer bloque presupuestario, con 5,98 millones de euros, casi 150 euros por habitante, muy por encima de ciudades de nuestro tamaño. Soria reafirma así su modelo de ciudad que cuida’, que protege y acompaña, reforzando servicios esenciales como la ayuda a domicilio, la teleasistencia y las ayudas de urgente necesidad.

Durante 2025 el Servicio de Ayuda a Domicilio ha atendido a 548 personas, prestando más de 70.407 horas de atención y 8.685 comidas y garantizando la cobertura a quienes la necesitan. La teleasistencia ha llegado a 1.300 personas. En paralelo, el programa de ayudas de urgente necesidad ha atendido a 360 familias por un total de 190.000 euros, con un 70% destinado a apoyar el alquiler, un soporte crucial en momentos de vulnerabilidad. Otras 350 familias han optado a ayudas de gastos básicos por 136.000 euros. Programas como Aulas de Mayores, con 1.000 matriculados, La Peonza, las Escuelas de Educación Infantil ofrecen cursos, talleres y alternativas de ocio y formación para todas las edades y lo hacen de forma asequible y accesible.

Partiendo de la obligada colaboración institucional, dentro del marco de competencias cruzadas que existen para garantizar la igualdad y la protección social y, un contexto de concatenación de crisis como el que venimos atravesando desde 2008, hay que hacer valor de un dato: La cofinanciación municipal de estos recursos ya alcanza el 40% en 2025 y ha subido casi diez puntos en la última década. Esto nos obliga a repensar el modelo de protección social y un nuevo marco de regulación económica de los servicios sociales autonómicos.

Desde esta política social que sitúa a las personas en el centro, el FEMINISMO no puede ser un discurso complaciente. HOY MENOS QUE NUNCA. Tampoco para quienes gobernamos. Sabemos que las instituciones no son ajenas a las desigualdades que atraviesa la sociedad y que, en ocasiones, no siempre hemos llegado tan rápido o tan lejos como la realidad de las mujeres exige. Reconocerlo no nos debilita; nos obliga a ser más exigentes con nosotros mismos.

Porque el machismo no es un problema ajeno ni excepcional: es estructural, y se manifiesta en la precariedad, en la sobrecarga de los cuidados, en la violencia, en la desigualdad económica y también en las dinámicas institucionales. Por eso, el compromiso feminista de este Ayuntamiento no se limita a proclamas, sino que se traduce —y debe seguir reforzándose— en políticas públicas concretas: en servicios sociales sólidos, en recursos contra la violencia machista, en corresponsabilidad, en autonomía económica y en una red de cuidados que proteja y emancipe.

Frente a quienes niegan la desigualdad o trivializan las políticas de igualdad, pero también desde la autocrítica honesta, reafirmamos que no hay justicia social sin feminismo, ni ciudad que avance sin igualdad real entre mujeres y hombres. Ese es el reto que asumimos desde lo público: hacer de la igualdad un principio transversal, medible y efectivo, sin excusas y sin retrocesos.

En un entorno nacional que nos interpela y en un contexto internacional marcado por preocupantes retrocesos democráticos, Soria sigue situando la igualdad como eje vertebrador de su acción pública.

Somos socialistas, no nos vamos a esconder. Tenemos debes y mucho camino por recorrer y esa reflexión colectiva debe ocupar el primer plano con herramientas como el Ciclo de Encuentros para el Feminismo consolidado como uno de los espacios más potentes de debate, formación y acción feminista de la ciudad.

La programación del Festival MujerDOC, las campañas del 25N, del 8M y el 15O (mujer rural), el Laboratorio de Radio para mujeres, las ayudas a la producción creativa en igualdad, la amplia programación de actos consolida a nuestra ciudad como un referente nacional en políticas públicas de igualdad y cultura crítica.

El feminismo es hoy una seña de identidad irrenunciable de esta ciudad

Pero una ciudad que mira al futuro debe hacerlo también con sus jóvenes, acompañándolos, escuchándolos y dándoles espacios reales de participación y respuestas a sus problemas y dentro de ellos, al acceso a la vivienda.

No hay soluciones fáciles ni inmediatas. Aun así, y dejando a un lado las limitaciones competenciales, en estos momentos el Ayuntamiento impulsa, a través de distintas fórmulas, la ejecución de 142 viviendas. De ellas, 80 serán ejecutadas por SEPES como viviendas colaborativas en Los Royales y 38 por SOMACYL en Eduardo Saavedra. A estas se suman 12 viviendas en el Trinquete, financiadas con fondos europeos EDUSI, y otras 12 planificadas en la calle Betetas, tras la concesión de la ayuda EDIL. En conjunto, se trata de actuaciones que movilizan más de 25 millones de euros de inversión.

Además, pese al debe que supone la revisión del nuevo PGOU, el urbanismo ha vuelto a ser una herramienta útil para intervenir en el mercado de la vivienda. Para 2026 está prevista la planificación de otras 150 viviendas protegidas mediante aprovechamientos y permutas: 35 viviendas colaborativas en la calle Ávila, 50 viviendas protegidas en la Villa del Cañuelo, otras 50 junto a la estación de Renfe y 17 viviendas en García Solier.

En definitiva, hablar hoy de vivienda en Soria es hablar de cerca de 300 viviendas en marcha o planificadas, de inversión pública sostenida y de una apuesta firme por facilitar que los jóvenes se queden y puedan iniciar su proyecto vital en la capital.

El reto a partir de aquí es la reactivación del sector 10 con la previsión de más de 2.000 viviendas, de las cuales más de 700 serían públicas.

El acceso a la vivienda es una condición necesaria, pero no suficiente. Construir futuro para los jóvenes implica también invertir en formación, ocio saludable y espacios de encuentro.

El Espacio Joven La Clave ha superado los 1.903 jóvenes participantes y ha incorporado 311 nuevos socios, con más de 116 actividades realizadas. La muestra de Danza Urbana ha reunido a 600 bailarines de toda España, el Festival de Creación Joven acumula cerca de 100 proyectos presentados y el Certamen de Cortos ha recibido 1.300 títulos procedentes de 40 países. Soria demuestra que una ciudad pequeña puede ofrecer oportunidades grandes.

Más de 25 jóvenes se forman cada año con las becas de movilidad en distintos países de Europa también gracias a fondos europeos

Ayudas para la formación y oportunidades para la creación de empleo.

La generación de empleo no es solo clave para la fijación de población, sino que es esencial para la creación de oportunidades que eviten el éxodo de nuestro mayor capital social que son nuestros jóvenes.

Aunque las cifras de afiliación a la seguridad social, más de 42.243 personas en la provincia son históricas, 23.407 en la capital (2.000 más que en 2008), y el paro se encuentra en los umbrales más bajos con una tasa del 6,2% y 1.293 personas paradas en la ciudad, no nos engañemos a nosotros mismos, no caigamos en las trampas al desarrollo que ya reconoce Europa.

Necesitamos seguir corrigiendo el desequilibrio territorial que lastra nuestras oportunidades de futuro. Necesitamos el compromiso de todas las administraciones desde la europea a la autonómica pasando por la Administración General del Estado. Necesitamos infraestructuras con ese repóquer que incluye las infraestructuras viarias, que están llegando, las ferroviarias, con esa mejora de la electrificación Soria-Torralba y el estudio de la apertura de la Soria-Castejón, las logísticas, con esa irrenunciable inclusión en la red Cylog del polígono de Valcorba, las eléctricas, que yales anuncio que hemos registrado alegaciones para mejorar nuestro posicionamiento, incluyendo también las tecnológicas, extendiéndolas para toda la provincia.

A todas ellas debemos sumar un plan de movilidad provincial que se sume al presentado ayer por el Gobierno de España y que conecte la capital con las diferentes comarcas para que el desarrollo de la ciudad se irradie al resto de la provincia en doble dirección.

Y una vez más necesitamos que haya alguien más ahí.

Por eso, debemos seguir alzando la voz en Madrid, en Valladolid y en Bruselas y trabajar de forma incansable para reivindicar lo que por derecho nos corresponde.

Ojalá aquí podamos alcanzar unidad y consenso político para todos estos retos que tenemos por delante porque es una exigencia de la ciudadanía.

Porque Soria necesita afianzar un ecosistema de oportunidades para quienes quieren vivir, trabajar, emprender o invertir en nuestra tierra.

Por nuestra parte, el programa Soria para Vivir, de la mano de la Cámara de Comercio, ha atendido ya a 170 usuarios entre 2024 y 2025, con un perfil claramente diverso y atractivo: 103 mujeres y 67 hombres, 88 residentes ya en la capital, 62 procedentes de otras comunidades y 20 del ámbito internacional, motivados principalmente por trabajar (131 personas), pero también por emprender (23) o invertir (16) en nuestra ciudad. Este acompañamiento se refuerza con un trabajo estable de coordinación institucional y empresarial, con 11 reuniones estratégicas solo en 2025. Y junto al acompañamiento residencial y laboral, la ciudad consolida también un verdadero vivero de emprendimiento.

El programa Impulso Emprende ha tutorizado solo este año a 77 personas y 57 proyectos empresariales, ofreciendo formación y espacio de trabajo. Su feria anual reunió a 13 empresas creadas en el semillero durante este año.

Todo ello confirma que Soria no es solo una ciudad que protege y cuida: es, cada vez más, una ciudad que crea oportunidades y atrae talento, una ciudad pequeña capaz de abrir caminos grandes.

Por eso, junto al asesoramiento del semillero y a los programas de atracción de talento, hemos mantenido un compromiso firme con nuestras pequeñas empresas, autónomosy emprendedores.

A través de la línea de financiación con IBERAVAL, este año se han formalizado 45 expedientes, movilizando 7.314.000 euros en inversión y liquidez para empresas sorianas. Un apoyo que ha llegado a todos los sectores: servicios (16 expedientes), comercio (14), hostelería (9) y construcción (6). La subvención municipal aplicada asciende a 84.500 euros, contribuyendo a reducir costes financieros y acelerar proyectos.

Este acompañamiento se completa con políticas de impulso al comercio de proximidad como los Soria Bonos, de la mano de FecSoria y Cámara, con más de 250.000 euros directos y 1,7 millones en compras inducidas en la campaña anterior y ahora a pleno

rendimiento, que nos han permitido reforzar el consumo local y dinamizar nuestras calles.

Hemos impulsado la digitalización del Mercado Municipal con otros 200.000 euros y proseguimos con los convenios estables con el sector del comercio, la hostelería y turismo, que garantizan campañas conjuntas que multiplican resultados.

Soria demuestra así que el crecimiento económico no se improvisa: se construye, se planifica y se comparte.

También el turismo se ha consolidado como una de las grandes palancas de oportunidad para el presente y el futuro de la ciudad.

En esta línea, el turismo está avanzando hacia un modelo sostenible, competitivo y profundamente ligado a nuestra identidad.

Hemos dado pasos decisivos para convertir nuestro patrimonio en una oportunidad estratégica, ahora con el proyecto Soria Orígenes, que moviliza 2,57 millones de euros, que sumaremos a la ejecución de la recuperación del patrimonio natural e histórico de las márgenes. Incorporamos ahora el recurso de la puesta de funcionamiento del barco eléctrico que recorrerá los arribes del Duero permitiendo abrir un nuevo corredor turístico y ambiental en torno al río, ofreciendo una experiencia única y plenamente respetuosa con el entorno.

Incorporamos también el nuevo Centro de Promoción y Divulgación Integral de Valonsadero, que incluirá un planetario y contenidos de divulgación científica y situará este espacio natural como un referente educativo y turístico, capaz de unir ciencia, paisaje, arqueología, cultura y tradiciones.

De igual forma, sumaremos a las intervenciones en el Castillo y, dentro del proyecto EDIL, dotado de 11 millones de euros, un nuevo centro de promoción y divulgación en torno a las actuaciones ya realizadas de recuperación de la muralla y conectaremos este espacio prácticamente con el corazón de la ciudad a través de un elevador y una pasarela panorámica.

A estas actuaciones se suma la segunda fase del Centro Nacional de Fotografía en el Palacio de los Alcántara y la recuperación del principal paño de muralla existente dentro de la ciudad con el redescubrimiento de la antigua alberca y la recuperación de un espacio e inmueble degradado.

Completamos la apuesta turística, con el impulso del turismo micológico sostenible a través del proyecto Mycotour, la mejora de la señalética accesible y la digitalización de servicios.

Todo ello conforma una estrategia clara para desestacionalizar, generar experiencias de calidad y consolidar a Soria como un destino que protege su patrimonio y lo convierteen motor de empleo, actividad y orgullo de ciudad.

Y todo este impulso económico, este esfuerzo por acompañar a quienes emprenden, trabajan o invierten en Soria, tendría poco sentido si no se sostuviera también sobre aquello que nos hace ser comunidad: nuestra vida cultural.

Porque una ciudad que crece necesita también espacios para reconocerse, emocionarse y encontrarse.

La cultura es, en Soria, mucho más que programación: es motor cívico, identidad compartida y una herramienta decisiva para generar cohesión social y oportunidadeseconómicas.

Por eso, tras hablar de empleo, emprendimiento, comercio y turismo, toca hablar de cultura; porque aquí la cultura no es un complemento, es una política públicaestratégica que vertebra la ciudad y la proyecta hacia fuera.

Soria mantiene un pulso cultural extraordinario: solo durante 2025, la actividad del Palacio de la Audiencia ha reunido a 19.901 asistentes, más de 150 citas (38 obras de teatro, conciertos, danza, ópera, magia, musicales...) y, sumando todos los espacios, la programación de primavera, otoño e invierno alcanza los 23.541 participantes. A ello se suman los 46.300 asistentes a la programación cultural de verano, la participación profesional de 102 autores/as y creadoras en Expoesía y el impulso de festivalesconsolidados como Enclave de Agua, Otoño Musical Soriano, el Festival de las Ánimas, Onphoto, Undersound, el Certamen Internacional de Cortos o las Jornadas de Novela Histórica. Una ciudad que crea y que atrae.

Más de 13.000 personas han asistido a las proyecciones de Cines Mercado y Machado ha empapado la actividad durante el año con el Congreso Internacional como uno desus grandes hitos.

El Centro Nacional de Fotografía incorporará el músculo económico y cultural de la Administración General del Estado a la vida cultural de nuestra ciudad y, una vez más, nos preguntamos ¿si hay alguien más ahí? Numancia sigue siendo, a pesar de nuestros esfuerzos, la asignatura pendiente y la oportunidad perdida para la proyección del mundo de la Celtiberia como referente cultural para nuestra provincia. Y si la cultura es uno de los motores que da identidad y cohesión a nuestra ciudad, el deporte es el otro gran pilar que estructura nuestra vida cotidiana y refuerza esa idea debienestar compartido. Porque una ciudad que llena teatros, calles y parques también necesita llenar sus pistas, sus piscinas y sus espacios deportivos. La actividad física no solo es salud: es comunidad, es educación en valores, es igualdad de oportunidades y es también un motor económico que atrae eventos, visitantes y actividad. Por eso, después de un año cultural extraordinario, toca reconocer también el inmenso impulso del deporte en Soria, donde miles de personas participan, se forman y practican deporte cada semana en unas instalaciones que son referencia.

El área de Deportes mantiene en 2025 uno de los niveles de actividad y participación más altos del país, consolidando a Soria como una ciudad referente en práctica deportiva y vida saludable. Las campañas de invierno y verano han ofertado 9.903 plazas y los Juegos Escolares han reunido a 2.139 participantes, fortaleciendo el deporte base y la actividad en edades tempranas.

Las instalaciones municipales registran un uso intensivo con 302.384 accesos, destacando los más de 121.000 en el Ángel Tejedor y los 112.500 de Fuente del Rey. A ello se suman 42.226 alquileres de espacios deportivos, el impulso de las ligas municipales —585 jugadores en baloncesto, voleibol y fútbol sala— y la renovación de los abonos, con 2.352 personas usuarias. Este esfuerzo constante en mantenimiento programación y accesibilidad convierte al deporte en un pilar cotidiano de bienestar ycohesión social en la ciudad.

Hablamos de mejoras de infraestructuras, de eventos, de convenios de clubes, más de 400.000 euros, y también de una necesaria ampliación de la oferta universitaria y deformación profesional para nuestros jóvenes en el ámbito deportivo que se sumen al Grado de Ciencias del Deporte y la Actividad Física referenciando al campus de Soria y a nuestra ciudad con la especialización formativa en materia deportiva.

Y también acompasando la oferta académica a las oportunidades laborales que se abrirán con la puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Fotografía y sendoscentros de procesamiento de Datos de la Seguridad Social y de Defensa anticipándonos a la necesaria formación de nuestros jóvenes.

La suma de nuestras políticas culturales, deportivas y educativas no solo mejora la calidad de vida, sino que genera actividad económica, empleo y oportunidades. Paraque toda esa dinámica funcione y llegue a la ciudadanía, es imprescindible contar con una administración capaz, organizada y con servicios públicos sólidos.

Aunque tenemos asignaturas pendientes en materia de personal, hemos dado pasos firmes y este año hemos reforzado la plantilla municipal con 28 contrataciones temporales por necesidades del servicio y bajas y hemos avanzado en la organización interna con la publicación de la nueva RPT actualmente en fase de alegaciones.

Hemos puesto en marcha, somos conscientes de que con retraso, el Plan de Igualdad y el Plan LGTBI+ del personal, ya adjudicados a EGALECO LAB y en ejecución,incorporando perspectiva de derechos en la gestión pública.

En el ámbito de los procesos selectivos, se han concluido plazas tan relevantes como un encargado de servicios funerarios, un conductor, un oficial de espacio escénico, trespromociones internas de encargados de instalaciones deportivas y un tesorero. A ello se suman las nuevas incorporaciones financiadas mediante programas de empleo, con 4 ordenanzas/peones y un administrativo a través del JOVEL 2025; 19 contrataciones del EMPLEACYL (14 peones, 1 administrativo, 4 oficiales y 1 conserje); y 10 más del PLANIEL (técnico de cultura, agente de igualdad, 3 administrativos y 5 peones). También, con fondos europeos, hemos incorporado un ingeniero industrial, una arquitecta y un administrativo, y hemos seguido formando capital humano con los talleres de empleo de albañilería/fontanería (16 plazas) y textil (8).

Paralelamente avanzan los procesos abiertos para ingeniero de caminos, 4 TAG, 9 agentes y 4 oficiales de Policía Local de promoción interna, junto a las bases específicasen preparación para áreas estratégicas como igualdad, medio ambiente, servicios sociales, cultura o SEIS. Todo ello configura una política de personal sólida, planificada y orientada tanto a la mejora del servicio público como a la modernización de la estructura municipal que debe ir de la mano de la implementación de nuevas tecnologías.

La Tarjeta Ciudadana se ha consolidado como uno de los instrumentos más eficaces para facilitar la relación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. Solo en este año hemos emitido 3.495 nuevas tarjetas, alcanzando ya casi 50.000 desde su puesta en marcha.

Es una herramienta que integra transporte, instalaciones deportivas, ocio y que sigue creciendo como símbolo de una administración más accesible, ágil y cercana.

Por eso, tras abordar la parte de personal, tiene sentido detenernos ahora en cómo se traducen estos esfuerzos en los distintos servicios públicos. Aunque somos conscientes de que en ambas áreas seguimos teniendo deberes por delante, también de que Soria se ha equiparado a las grandes ciudades en todos ellos.

Con respecto al ciclo del agua, el Ayuntamiento ha consolidado en 2025 un programa estable de mejora del ciclo integral del agua, combinando inversiones en modernizacióntecnológica, eficiencia hidráulica y refuerzo de la seguridad del sistema. Este año ha sido el año de la puesta en funcionamiento de la nueva EDAR y los 85 millones de euros movilizados.

Durante el primer semestre se han instalado 1.268 nuevos contadores de telelectura, avanzando en la digitalización del servicio con una inversión de 200.931 euros. En la segunda mitad del año se han acometido actuaciones clave como la adecuación y mejora de las fuentes ornamentales de la ciudad —incluida la reparación de la fuente del Lago— por 48.930 euros, la retirada de tuberías de fibrocemento y la renovación del sistema de dosificación de almidón en la ETAP por 64.184 euros, o el desvío del colector de San Martín de Finojosa con una inversión de 39.017 euros. A estas actuaciones se suma la renovación de las válvulas de los decantadores de la ETAP y el nuevo bombeo de saneamiento del Puente de Piedra, con un presupuesto de 261.170 euros,coordinado con las obras de las travesías.

Paralelamente, el municipio avanza en el proyecto de digitalización del ciclo del agua, financiado con fondos del PERTE, que permitirá optimizar consumos, mejorar la detección de fugas y modernizar la gestión en Soria y sus pedanías. Todo ello, junto a la reciente recuperación paisajística de la antigua EDAR y la mencionada puesta enmarcha de la nueva depuradora, confirma un esfuerzo sostenido y estratégico para garantizar un servicio más eficiente, seguro y sostenible. (millon de euros anual)

En esa misma línea, se ha diseñado el servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos. Soria se sitúa hoy entre las ciudades con mejores resultados de reciclaje del país,liderando los rankings nacionales en recogida de envases y papel-cartón por habitante, con datos por encima de las medias autonómica y estatal, según los sistemas oficiales de gestión y las entidades sectoriales. Esta posición es consecuencia directa del compromiso de la ciudadanía, en primer término, y de la mejora de las prestaciones del servicio en los últimos años: refuerzo de plantilla, renovación integral de flota y contenedores, recogida los siete días de la semana, ampliación del punto limpio, implantación del servicio “quita y pon” en el centro histórico, recogida puerta a puerta en comercios, hostelería y polígono industrial, y nuevos recursos como papeleras selectivas y solares. Este mismo octubre ha sido incluida por la OCU como una de las ciudades más limpias de España junto a Oviedo, Bilbao y Vigo.

En cuanto a la movilidad, nuestro modelo de movilidad sostenible se confirma en los datos: el transporte urbano ha alcanzado una cifra histórica de 518.361 viajeros, lo que supone un crecimiento cercano al 60% en siete años. Más de la mitad de los usuarios — el 55%— emplean abonos bonificados, reflejo de una política tarifaria que protege al usuario frecuente y favorece la movilidad accesible. Todo ello con una red de 82 paradas, 28.622 expediciones y frecuencias reforzadas en las líneas más demandadas y en momentos clave del año, como San Juan, Enclave o el operativo del Día de Todos los Santos.

Seguimos mejorando la red, la planificación y la digitalización del servicio porque un transporte público eficaz no solo facilita la vida diaria, sino que vertebra los barrios, reduce desigualdades y acompasa el modelo de ciudad que estamos construyendo.

En cuanto a las zonas verdes, Soria es cada día una ciudad más verde, más extensa y más exigente en el cuidado de su paisaje urbano: gestionamos más de 800.000 m² de¡ zonas verdes, contamos con 211 áreas verdes, más de 14.500 árboles inventariados y una dotación media de 20,4 m² de zona verde por habitante, muy por encima de las recomendaciones internacionales.

El 99,6% de la población vive a menos de 400 metros de un área verde mayor de media hectárea, y casi el 40% de toda la superficie urbana es permeable.

Estos datos, que son un éxito colectivo, implican también más mantenimiento, más medios y más capacidad de respuesta. Ese es el compromiso: una gestión moderna con más recursos y pensado para seguir cuidando la Soria verde que estamos construyendo entre todos y todas. que delimita con la antigua variante y con el barrio de las Casas y el manantial de Fuente del Rey.

De ahí, al parque Antonio Machado en el Cerro del Mirón, que confluirá con un gran cinturón verde uniéndolo con las márgenes del Duero y ascendiendo al parque del Castillo que a su vez se une incorporando la recuperación paisajística de la antigua depuradora y la conservación también paisajística del Cerro de los Moros configurando un cinturón verde que rodea toda la ciudad y se extiende hasta el monte Valonsadero.

Recordemos:

Servicios públicos como garantes de bienestar ciudadano y de derechos de ciudadanía.

Inversiones como garantes del desarrollo económico y social y de la creación y

generación de oportunidades y creación de empleo.

No hablamos de proyectos futuros ni de anuncios, hablamos de hechos y realidades, en ejecución o finalizadas, que ya están transformando la vida cotidiana de nuestros barrios. Solo entre 2024 y 2025 hemos movilizado 27,8 millones de euros en actuaciones, y como seguimos encadenando proyectos ya trabajamos en el reciénadjudicado programa EDIL en el Calaverón movilizando 11,4 millones, 6,8 de fondos europeos.

Y lo más relevante no es la cifra global, sino su distribución: cada inversión está concebida para que la transformación llegue a todos los rincones de la ciudad y para que todas formen parte de un mayor engranaje.

En Los Pajaritos hemos impulsado un paquete integral de modernización. La eficiencia energética avanza con una inversión de 2,4 millones de euros en la nueva envolvente en el polideportivo y sus siempre demandadas nuevas gradas, a lo que se suma el nuevo aparcamiento del barrio, con 560.000 euros, y un proyecto complementario con nuevas zonas recreativas y pistas.

Sin salir del entorno entre el barrio y el Duero, también se vive una renovación histórica con la recuperación de la antigua depuradora; una actuación global de 5,7 millones dentro del proyecto hidráulico de 85 millones, que incorpora zonas verdes, sendas,aparcamientos y área para autocaravanas.

Los Royales, Calaverón, Casco, San Pedro y La Barriada concentran algunas de las actuaciones urbanas más transformadoras. La rehabilitación integral del Espacio Santa Clara, con 2,5 millones de euros, se acompaña de la creación del nuevo Parque de Santa Clara, con una inversión de 675.662 euros, que tendrá su segunda fase en los presupuestos de 2026, conformando un gran pulmón verde que sustituye un espacio degradado por un ámbito vivo y accesible y que se ampliará con el EDIL. La Casona del Calaverón avanza como centro cívico y Los Royales ya cuenta con su nuevo espacio en el barrio que ayer mismo pudieron conocer.

Estas intervenciones se integran además en una estrategia más amplia de supermanzanas, nuevos itinerarios peatonales y renaturalización de barrios así como de humanización de las travesías que cruzan la ciudad en todos sus extremos.

El Centro y el Casco Histórico, por su parte, afrontan un proceso de revitalización patrimonial sin precedentes. La recuperación del Trinquete, el entorno del Carmen y los Condes de Gómara y la creación de 12 viviendas protegidas han supuesto 1.868.654 €, y la intervención en la Muralla suma más de 2,4 millones, con proyectos destacados como el tramo de Mirón (382.517 €) o la actuación en el Castillo (138.900 €). A ello se suma la segunda fase del Parking de Doctrina, con 2,5 millones.

Además, avanzamos en proyectos que mejoran la funcionalidad de los servicios públicos, como la digitalización del mercado municipal, con 217.913 euros, o la mejora del Palacio de la Audiencia, con 384.831 euros, y a la espera de su ampliación tras la redacción del proyecto y de la anhelada intervención las traseras con la nueva plaza prevista. Todo ello se integra con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, financiada con 453.300 €, que moderniza la movilidad urbana con criterios climáticos y consigue por fin unir los circuitos ciclables.

Las Casas, con la pasarela peatonal, con 453.180 euros, mejora de manera decisiva la conexión entre barrios; mientras que las aceras y humanización de Fuente del Rey,fortalecen la accesibilidad. La renaturalización del barrio avanza con el nuevo parque geológico y la zona deportiva incorpora un pump track creando nuevos espacios deencuentro, deporte y convivencia.

A todo ello se suma un conjunto de obras transversales que refuerzan el funcionamiento interno de la ciudad. La movilidad sostenible avanza con el nuevo carril bici (1.487.190€) y un plan de asfaltado de 600.000 euros; las travesías, calle Postas, Alfonso VIII, Navarra, Linajes incorporan renovación de las redes y mejoras de accesibilidad.Y junto a estas obras visibles, Soria avanza en los grandes proyectos estratégicos que marcarán la próxima década: el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social (160 millones), el proyecto NUMANT-IA en Valcorba (70 millones), la nuevadepuradora (85 millones), el CAPI (13,6 millones) con su polideportivo anexo, la nueva estación de tren (4 millones), la Comisaría (8,9 millones), las promociones de viviendas públicas en Eduardo Saavedra, Betetas, Casco Histórico, y carretera de Madrid y Los Royales, la comandancia o los más de 27 millones invertidos en la mejora de lastravesías.

Son iniciativas que superan las fronteras del municipio, que nos sitúan en el mapa de la innovación y nos permiten atraer inversión, empleo y oportunidades.

Todo este esfuerzo responde a un propósito: construir una ciudad moderna, cohesionada y amable, donde cada barrio gane calidad de vida y cada ciudadano encuentre más servicios, más espacios, más oportunidades y más razones para vivir en Soria.

Permítanme

Permítanme cerrar con un último guiño a aquel primer Debate de 2008. Entonces dijimos que Soria avanzaría si era capaz de mantener un rumbo propio y una conversación honesta consigo misma. Dieciséis años después, esa conversación sigue viva, más amplia, más exigente y más consciente.

Y hoy podemos decir que Soria ha sido fiel a aquel compromiso: avanzar sinestridencias, construir sin ruido y hacer ciudad desde la suma, la igualdad y ldignidad de lo común.

Porque, como escribió María Zambrano, la democracia es el camino hacia la convivencia de los distintos. Ese ha sido siempre el norte de este proyecto: convivir,sumar y construir una ciudad donde cada voz cuente, donde cada barrio importe, donde nadie quede atrás y donde el futuro se piense desde el “nosotros”.

Hoy hemos enumerado decenas de proyectos recientemente ejecutados y en ejecución, les he invitado a hacer memoria y repasar aquellos compromisos adquiridos y cumplidos, pero ahora lo que les pido, con el aval de los hechos, es que miren al futuro.

Tenemos un proyecto para el barrio del Calaverón que supondrá una transformación urbana y patrimonial sin precedentes en la zona con escaleras mecánicas, rampas, viviendas, un parque rehabilitado, un Centro Cívico, una conexión con ascensor al Castillo, una pasarela panorámica y el centro de interpretación de la recuperada Muralla... No son quimeras, son realidades con presupuestos y proyectos YA sobre la mesa.

Recuperaremos con la adquisición de Alcántara, un inmueble histórico para la ciudad anexo al Centro de Fotografía y podremos redescubrir la alberca original y la murallajunto a la puerta de San Juan de Rabanera.

Mejoraremos la conexión con las travesías con un ramal que conectará la rotonda de la avenida de Valladolid a la altura de Copiso y acometeremos la quinta fase de la Rondadel Duero en conexión con el hipódromo de Eduardo Saavedra.

Actuaremos en el bulevard de la calle Albacete para mejorar la movilidad peatonal y de vehículos y dotaremos a la zona de un aparcamiento disuasorio en la calle Ávila.

Avanzaremos con el proyecto de ampliación del Palacio de la Audiencia, acometeremos nuevas fases para la sustitución de la iluminación led de toda la ciudad y seguiremos apoyando a la iniciativa privada para promover la eficiencia en el parque residencial con mayor antigüedad.

Insistiremos

Insistiremos en la necesidad de una nueva Escuela Oficial de Idiomas y un nuevo colegio público en Los Royales, facilitando parcelas municipales, así como en la construcción de un nuevo polideportivo en este mismo barrio de la mano del Gobierno y un nuevo recinto deportivo también en Los Pajaritos vinculado a la UVA y con financiación de la Junta. Trabajaremos para la reversión de los terrenos de la cárcel y su transformación en un recinto ferial.

NO NOS VAMOS A DETENER. Siempre lo he dicho, no podemos perder el tiempo ni la energía, debemos seguir pedaleando.

Si algo hemos aprendido en estos años es que Soria avanza porque quiere avanzar; porque cree en su gente, en su cultura, en sus servicios públicos y en su capacidad para transformar cada oportunidad en mejora real de la vida cotidiana.

Avanza porque miles de sorianos y sorianas sostienen cada día esta ciudad con sutrabajo, su esfuerzo, su creatividad y su compromiso silencioso. Todo este camino no loha hecho un alcalde, ni una o varias corporaciones: lo ha hecho una ciudad entera.

Compañeros y compañeras, les dije ya hace algún tiempo que el futuro no se hereda, se construye cada día en el caminar conjunto de pasos colectivos humildes y con la convicción compartida de que juntos, llegamos más lejos.

Hoy, 18 años después, estoy todavía más convencido.