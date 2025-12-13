Motorista herido tras caerse en puerto de Oncala al esquivar un buitre

Sábado, 13 Diciembre 2025 15:43

Un motorista ha tenido que ser asistido al mediodía de hoy tras sufrir una caída en el puerto de Oncala.

El motorista, de 62 años, se ha caído a las 12.14 horas, al intentar esquivar un buitre a la altura del punto kilométrico 21, de la carretera SO-615, en Oncala.

Debido a la caída, el motorista se ha quejado del brazo.

Se ha dado aviso a Tráfico de Soria y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.