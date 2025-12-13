Motorista herido tras caerse en puerto de Oncala al esquivar un buitre
Un motorista ha tenido que ser asistido al mediodía de hoy tras sufrir una caída en el puerto de Oncala.
El motorista, de 62 años, se ha caído a las 12.14 horas, al intentar esquivar un buitre a la altura del punto kilométrico 21, de la carretera SO-615, en Oncala.
Debido a la caída, el motorista se ha quejado del brazo.
Se ha dado aviso a Tráfico de Soria y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.