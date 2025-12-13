Sábado, 13 Diciembre 2025
Buscar
Parcialmente nuboso
8.3 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Sucesos

Soria | Sucesos

Motorista herido tras caerse en puerto de Oncala al esquivar un buitre

Un motorista ha tenido que ser asistido al mediodía de hoy tras sufrir una caída en el puerto de Oncala.

El motorista, de 62 años, se ha caído a las 12.14 horas, al intentar esquivar un buitre a la altura del punto kilométrico 21, de la carretera SO-615, en Oncala.

Debido a la caída, el motorista se ha quejado del brazo.

Se ha dado aviso a Tráfico de Soria y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Sucesos

Id propio: 95136

Id del padre: 84

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia