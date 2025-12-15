El Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria incorporará nueva plaza de científico

Lunes, 15 Diciembre 2025 16:58

El Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria crecerá con la incorporación de nuevo personal científico, según ha anunciado la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, en la inauguración del II Foro de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en el que ha destacado la apuesta por atraer talento investigador al territorio.

Soria ha acogido este lunes la inauguración del II Foro de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC, un encuentro científico de ámbito nacional que reúne durante dos jornadas a cerca de un centenar de investigadores de referencia en el ámbito agroalimentario.

El acto inaugural ha estado marcado por el anuncio de la convocatoria de una nueva plaza de científico para el Centro para la Calidad de los Alimentos (CCA, INIA-CSIC) de Soria, realizado por la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, quien ha subrayado la voluntad de la institución de seguir fortaleciendo este centro estratégico en Castilla y León.

Durante su intervención, Del Pino ha señalado que en la próxima convocatoria competitiva se incorporará nuevo talento investigador al centro soriano, con el objetivo de “seguir apostando por el Centro para la Calidad de los Alimentos y reforzar su papel en la investigación agroalimentaria”.

La presidenta ha recordado además los esfuerzos realizados en los últimos años para estabilizar e incrementar la plantilla del centro y ha destacado la creación de la Unidad Asociada Agrolab de Alimentos Saludables con la Universidad de Valladolid (UVa), concebida para fortalecer la investigación y reforzar la presencia del CSIC en la sociedad, estrechar la colaboración con las empresas y la formación universitaria.

El vicerrector del Campus de Soria de la UVa, José Luis Ruiz Zapatero, ha puesto en valor la colaboración entre ambas instituciones y los frutos ya visibles de la Unidad Asociada Agrolab.

En este sentido, ha destacado que esta alianza refuerza las tres misiones fundamentales de la universidad pública: docencia, investigación de calidad y transferencia de conocimiento. Ruiz Zapatero ha subrayado también la importancia de iniciativas como el Living Lab celebrado el día previo al foro, que conectan ciencia y ciudadanía y contribuyen a poner en valor el sector agroalimentario como motor de desarrollo para Soria y su provincia.

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), Cristina Óvilo, ha señalado que la Ciencia y Tecnología de los Alimentos constituye un eje estratégico para el Instituto y que el centro de Soria es clave dentro de esta estrategia. Óvilo ha reconocido que se trata de un centro con recursos humanos aún limitados, lo que refuerza la necesidad de seguir dotándolo de personal y capacidades.

En este contexto, ha destacado que la celebración del Foro, con la participación de nueve centros del CSIC, supone una oportunidad para generar colaboraciones internas que permitan aprovechar al máximo el potencial investigador del Centro soriano.

Finalmente, la científica titular del CSIC y coordinadora del Centro para la Calidad de los Alimentos, Eva Guillamón, ha explicado que el Foro reúne en Soria a una nutrida representación de investigadores de toda España que trabajan en el ámbito de la ciencia y la tecnología de los alimentos.

Guillamón ha subrayado que el encuentro se estructura en tres grandes áreas -alimentación y salud, seguridad alimentaria y sostenibilidad- y que su principal objetivo es identificar sinergias, fortalezas y necesidades comunes entre los distintos grupos de investigación del CSIC.

Guillamón ha destacado además el trabajo que se desarrolla en Soria en el marco de la Unidad Asociada Agrolab de Alimentos Saludables, centrado en el desarrollo de nuevos alimentos saludables y sostenibles para colectivos específicos, como personas mayores, deportistas o personas con alergias alimentarias.

En este sentido, ha señalado que el Foro permite visibilizar la investigación que se realiza desde el territorio y reforzar la colaboración científica a escala nacional.