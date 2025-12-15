La DGT realiza campaña para prevenir consumo de alcohol y drogas al volante

Lunes, 15 Diciembre 2025 16:46

Las policías de tráfico realizarán esta semana más de 3.500 pruebas de alcohol y drogas a conductores cada día en Castilla y León para evitar siniestros viales. El alcohol ha estado presente en casi uno de cada cuatro siniestros con víctimas mortales en 2024 en la Comunidad.

En estas semanas previas a las fiestas navideñas, en las que se acumulan celebraciones con familiares y amigos en las que el alcohol suele estar presente, es importante insistir una vez más en el riesgo que supone que, al terminar, nos pongamos a los mandos de un vehículo para volver a casa.

Por este motivo, con el fin de reforzar la vigilancia sobre el riesgo que supone la suma del consumo de alcohol y/o drogas y la conducción, este lunes la DGT ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de control sobre alcohol y drogas que durará hasta el próximo domingo 21 de diciembre.

Por ello, aunque es verdad que la sociedad española ha avanzado mucho en la concienciación de los riesgos que entraña el consumo de alcohol y/o drogas al volante, las cifras anteriormente mencionadas ponen de manifiesto que este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles para afianzar la idea de que, en carretera, la única tasa segura es 0,0% y que no debemos conducir ni dejar que lo haga nadie que haya consumido alcohol previamente.

A lo largo de estos siete días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), así como de las policías locales que se sumen a la campaña, establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras, así como en los cascos urbanos, y a cualquier hora del día con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.

Hallazgos toxicológicos

Tal y como se desprende de la Memoria 2024 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico, elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con la colaboración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, casi la mitad (48,2 por ciento) de los conductores fallecidos en carretera en 2024, que fueron sometidos autopsia y a un análisis toxicológico dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación, frente al 53,6 por ciento del año 2023.

A pesar de este descenso, el estudio comparativo de los últimos once años del número de conductores con resultados toxicológicos positivos muestra un incremento en el año 2024 del 7,2 % con respecto al año 2014.

Actualmente el Congreso de los Diputados está tramitando la Proposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante para todos los conductores a 0,10 mg/l de aire esperado, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC)

Esta tasa ya está implementada desde hace años en países como Suecia y Noruega, dos de los países europeos que tienen los mejores datos del mundo en seguridad vial y siniestralidad, tal y como lo demuestran las cifras.

La bajada de la tasa de alcohol en aire espirado de 0,25 a 0,10mg/l realizada en Noruega y Suecia en 1990 y acompañada de otras medidas complementarias, supuso una reducción del 12 por ciento en los siniestros con víctimas, una disminución de un 8 por ciento de los siniestros mortales y además se rebajaron un 16 por ciento los casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol.

Normativa sobre alcohol y drogas

Desde la DGT se ha insistido una vez más en recordar que la única tasa segura es 0,0% ya que, aún con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, nuestro riesgo de provocar un accidente puede verse incrementado.

Además, 0,0% es la tasa, tanto en sangre como en aire espirado, que deben respetar los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial

Por su parte, el capítulo IV del Título XVII del Código Penal tipifica los delitos contra la seguridad del tráfico y establece las siguientes penas por conducir con exceso de alcohol o bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Delito

Además, desde la entrada en vigor del Permiso por Puntos, alrededor del 12% de los infractores sancionados y del 14 por ciento de los puntos detraídos han estado relacionados con el hecho de conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida y dos de cada tres delitos cometidos contra la seguridad vial están relacionados con el alcohol.