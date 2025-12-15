La Junta acondiciona camino de acceso a La Fuentona, con firme aglomerado

Lunes, 15 Diciembre 2025 16:53

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha adjudicado una obra de conservación de biodiversidad mediante la mejora del camino de acceso al Monumento Natural de La Fuentona a la empresa Construcciones Beltrán Moñux, SLU, en un importe de 101.036,17 euros (impuestos incluidos).

Esta acción, que cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, está financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea – Next Generation EU.

La actuación principal del proyecto consiste en la mejora del camino de acceso que une la carretera SO-P-5026 con el punto de información existente en el Monumento Natural de La Fuentona, con una longitud total de 945 metros.

Actualmente se encuentra bastante deteriorado y cuando llueve se hace intransitable, impidiendo la circulación de los visitantes que acceden para visitar el monumento.

El objeto del proyecto es la adecuación y mejora de este camino de acceso mediante la aportación de firme aglomerado en caliente, así como el acondicionamiento de una parcela para aparcamiento, además de ejecutar la señalización necesaria en el acceso.

Un firme aglomerado es el pavimento asfáltico que se usa en carreteras y calles, una mezcla caliente de áridos (grava, arena), betún (aglutinante derivado del petróleo) y aditivos, que se extiende y compacta en caliente para formar una superficie duradera, resistente y uniforme para el tráfico. Se aplica a altas temperaturas para luego enfriarse y poder ser usado, ofreciendo una capa impermeable y cohesiva para la estructura vial.

El camino tiene un pavimento de zahorra con un espesor superior a los 20 centímetros.

Se realizará un escarificado de toda la capa de zahorra con motoniveladora para un posterior perfilado y compactado del mismo a humedad óptima, realizando un barrido de la superficie del camino si fuera necesario para eliminar materiales sueltos.

Además, se extenderá una capa de zahorra de 15 centímetros, donde fuera necesario, para obtener una base adecuada para el posterior asfaltado. La superficie de actuación suma un total de 4.764,75 metros cuadrados.

La zona de actuación se sitúa en el término municipal de Muriel de la Fuente y está incluida dentro de los límites del Monumento Natural de La Fuentona.

Este espacio está caracterizado por el manantial natural que da lugar al nacimiento del río Abión, en el que se integran una armoniosa lámina de agua, una vegetación abundante y el relieve abrupto con grandes panorámicas. Estas características hacen que sea uno de los espacios naturales más visitados de la provincia.