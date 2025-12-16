Dos candidatos para encabezar candidatura de Soria ¡Ya! en elecciones autonómicas 2026

Martes, 16 Diciembre 2025 11:42

Dos militantes de Soria ¡Ya! competirán en las primarias para encabezar la candidatura a las autonómicas de marzo de 2026.

Son Ángel Ceña, actual procurador y portavoz en las Cortes, y Jesús Ángel Alonso, desde 2007 en Soria ¡Ya!.

La decisión está en manos de los 113 militantes de la formación sorianista, que elegirán el 11 de enero.

Juan Antonio Latorre, presidente de Soria ¡Ya!, ha desvelado en rueda de prensa el nombre de los dos candidatos.

Ceña ha señalado que ha decidido dar el paso para presentarse a primarias por seguir ilusionado en seguir trabajando por la provincia, porque estar representado en las Cortes regionales sirve mucho, provocando a otros partidos a dar pasos importantes en cuestiones sorianas, aunque siempre le gustaría más.

“Seguiré trabajando para Soria ¡Ya! salga o no elegido. Es un proyecto colectivo y el que este al frente lo que tiene que hacer es defender intereses de Soria”, ha resaltado.

Alonso ha señalado que su decisión se debe a compromiso con plataforma, con una mayor responsabilidad para trabajar por Soria. Se ha comprometido a seguir trabajando para la formación, con independencia del resultado.

La votación puede ser presencial o por correo certificado. Los afiliados tienen que estar al corriente de pago y con un año de antigüedad, empadronados en Castilla y León.

“Salimos a ganar. Ni PP, ni PSOE ni Vox miran más allá de sus intereses partidistas”, ha señalado.

El resto de la candidatura será elegido en asamblea de Soria ¡Ya!