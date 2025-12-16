La Asociación de Amigos del Museo Numantino, preocupada por nuevas pintadas en muralla

La Asociación de Amigos del Museo Numantino ha expresado hoy su preocupación por nuevas pintadas en la muralla de Soria.

Las nuevas pintadas en la muralla medieval de Soria se suman a las ya detectadas hace algunos años en restos del lienzo de la ladera sur del Castillo.

Las nuevas pintadas, que aparecieron hace varios meses, se localizan en el tramo comprendido entre San Juan de Duero y San Saturio, en el conocido paseo del Postiguillo, frente a la escultura flotante del cangrejo y frente al Sotoplaya, uno de los espacios más concurridos por los visitantes que cada día se acercan a conocer el patrimonio soriano y uno de los parajes más bellos de la ciudad.

Este tipo de acciones es preocupante, ha resaltado la citada asociación, dado que puede generar un efecto llamada y motivar la aparición de nuevas pintadas si no se actúa con rapidez.

La Asociación de Amigos del Museo Numantino, que durante más de una década ha trabajado para estudiar y difundir el conocimiento de la cerca de Soria a través de charlas en institutos, conferencias, visitas guiadas y la publicación del libro “La ciudad de Soria, su castillo y su muralla”, se siente profundamente comprometida con su conservación.

Al mismo tiempo, ha reconocido y valorado la importante labor de restauración y puesta en valor llevada a cabo por el Ayuntamiento de Soria en los últimos años.

"Preocupados por estos hechos, solicitamos encarecidamente al consistorio que proceda a la limpieza de las pintadas, evitando así que se propaguen este tipo de actos incívicos, nocivos para la preservación de nuestro patrimonio común", ha reclamado.

La Asociación ha reiterado su compromiso con la conservación y difusión de la historia de Soria y su muralla, invitando a todos los ciudadanos y visitantes a respetar y valorar este legado histórico.