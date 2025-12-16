El Credef celebra jornada sobre disfagia y alimentación segura

Martes, 16 Diciembre 2025 09:03

El Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (Credef), del Imserso, en Soria, ha celebado el pasado viernes. coincidiendo con el Día Mundial de la Disfagia, la jornada de formación especializada “Abordaje integral de la disfagia y alimentación segura”.

La disfagia es un trastorno de la deglución que causa dificultad o imposibilidad absoluta a la hora de tragar alimentos tanto sólidos como líquidos y que afecta no solo en la seguridad y la eficacia en la deglución, sino también con la presencia en muchos casos de estados de deshidratación y desnutrición y con una gran repercusión a nivel emocional para quienes la padecen, pudiendo provocar aislamiento social y dejar aparcadas actividades significativas que tienen que ver con la socialización.

Por tanto, tiene un gran impacto en la calidad de vida de estas personas y hace que se requiera de un abordaje integral y de forma transdisciplinar que combine salud, nutrición y sensibilización social.

Cerca de 60 asistentes, entre familiares, profesionales del sector social y sanitario, así como alumnos y profesionales del ámbito de la hostelería y la cocina, participaron en las distintas ponencias especializadas de la mano de personas expertas del Ceadac (Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral) que destacaron la necesidad de tratar estos casos de forma integral y en equipo.

También pudieron conocer el proyecto solidario “Comer con placer” una iniciativa pionera impulsada a nivel estatal por la Asociación Parkinson Cuenca que busca adaptar la experiencia gastronómica a personas con disfagia para hacer la gastronomía más inclusiva y promover que estas personas puedan seguir disfrutando de la comida en restaurantes, sin renunciar al placer, la presentación ni la seguridad.

El evento culminó con un showcooking y una cata de un menú adaptado, elaborado con texturas modificadas por un chef colaborador del proyecto con la ayuda de la jefa de cocina del Ceadac, demostrando cómo la gastronomía puede ser inclusiva y segura para personas que requieren una dieta de fácil deglución y masticación.

Esta jornada ha servido para tomar conciencia de la gran prevalencia de casos de disfagia no solo presente en muchos casos de personas mayores sino en otras casuísticas como por ejemplo en personas con enfermedades neurológicas; de la importancia de un diagnóstico, valoración y tratamiento individualizado y adaptado en disfagia; de la necesidad de formación apropiada entre todos los profesionales implicados en los cuidados, así como una atención nutricional en este tipo de pacientes tanto en el ámbito hospitalario como en la comunidad o en los centros sociosanitarios.

Esta acción refuerza el compromiso del Credef con el avance del conocimiento, la atención integral y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas de disfagia y sus familias.