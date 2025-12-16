Estudiantes de Canet de Mar hacen prácticas de castellano en Medinaceli

Martes, 16 Diciembre 2025 11:04

El Palacio Ducal de Medinaceli y la Fundación DEARTE han acogido ayer 15 de diciembre la visita del alumnado de la asignatura de Lengua Castellana del IES Lluís Domènech i Montaner de Canet del Mar, en una jornada cultural que aunó patrimonio histórico y literatura.

Desde hace 15 años, puntualmente, a mitad de diciembre un nutrido grupo de estudiantes catalanes, más de cincuenta, visitan Soria y recalan en el Palacio de Medinaceli.

Durante esta jornada, han visitado la Villa Histórica de Medinaceli y los espacios del Palacio Ducal.

Tras las explicaciones didácticas de los profesores acompañantes, ofrecieron diversas representaciones de pasajes literarios e históricos de Castilla, convirtiendo al Patio Renacentista en escenario vivo para la Historia a través de la palabra escrita y recitada.

La actividad permitió al alumnado experimentar la literatura más allá del aula, dialogando con un entorno cargado de historia y simbolismo, consiguiendo, según afirman las profesoras así se fija en la memoria de los alumnos, mejor que la Historia que impartimos en las aulas de Canet del Mar.

Esta iniciativa se enmarca, dice Miquel Tugores, presidente de la Fundación DEARTE, dentro de nuestro compromiso con la educación, la difusión cultural y la puesta en valor del patrimonio histórico como espacio de aprendizaje y creación.

La lectura en voz alta de textos literarios en un enclave patrimonial como el Palacio Ducal contribuye a reforzar el vínculo entre jóvenes, cultura y comunidades diversas de España.

Desde la Fundación DEARTE se ha valorado muy positivamente esta experiencia, que fomenta el interés por la lengua castellana y el respeto por el patrimonio, y se reafirma la voluntad de seguir impulsando actividades educativas que acerquen el arte y la cultura a las nuevas generaciones. Siendo esta ya, una visita tradicional que llega a su 15 aniversario.