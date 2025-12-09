Somaén inaugura su mejorado Belén en la iglesia parroquial

El Belén se encuentra dentro de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Visitación de este pueblo soriano del sur de la provincia, enclavado en el corredor del Jalón, y,se lleva realizando muchos años gracias a los voluntarios que dedican tiempo e ilusión en su montaje y superándose años tras año.

Este año se han realizado mejoras. Así se ha cambiado la distribución, se han añadido nuevas figuras y espacios y se ha mejorado la iluminación.

El sábado 6 de diciembre fue inaugurado y bendecido por el párroco del pueblo, Martín, que dedicó unas palabras a todos los vecinos y vecinas que se acercaron a verlo y agradeció que esta tradición se siga realizando.

Se realiza con mucho cariño y esperando que los visitantes puedan acercarse a verlo, disfrutar de todos sus detalles y conocer así nuestro precioso pueblo y sus alrededores.

Está incluido en la ruta de Belenes de la Diputación de Soria y la entrada es gratuita.

Para poder visitarlo se puede llamar al teléfono 679 14 52 12.

Somaén está situado a mitad de camino entre Madrid y Zaragoza. Es una localidad del sureste de la provincia de Soria, de enorme belleza, que se asienta en un espacio privilegiado rodeado de naturaleza y relieves imponentes que conforman las hoces del río Jalón, donde se combinan para crear una escena paisajística que sorprende a quien la descubre por primera vez.