Las 10 estadísticas de la Lotería de Navidad que nadie cuenta

Miércoles, 17 Diciembre 2025 15:25

Con más de 200 años de historia, la Lotería de Navidad se ha convertido en un ritual colectivo que cada 22 de diciembre detiene al país. Detrás de la emoción, las supersticiones y la tradición, se esconde un universo de cifras, repeticiones improbables, peculiaridades históricas y estadísticas. En el blog de Mega Casino, líder reconocido en el mundo del casino online, se ha recopilado una selección de los datos y curiosidades más llamativos del Sorteo de Navidad.

Los números que han desafiado todas las probabilidades

Aunque resulta prácticamente imposible que un número se repita como ganador del Gordo, esto ha sucedido en dos ocasiones. El 15.640 resultó premiado en 1956 y 1978, mientras que el 20.297 lo hizo en 1903 y 2006. También se han repetido varias terminaciones, como 297, 457 o 515, con apariciones múltiples a lo largo de la historia.

Las terminaciones más frecuentes (y las que nunca han salido)

Algunos finales parecen tener más fortuna que otros. La terminación 85 ha aparecido siete veces, mientras que la 57 ha salido en seis ocasiones, y las terminaciones 75, 64 y 94 han aparecido varias veces.

En el extremo contrario, hay terminaciones que jamás han obtenido el primer premio, entre ellas: 09, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Rangos numéricos y repeticiones curiosas

Millares que nunca han tocado

A lo largo de los sorteos, hay millares que jamás han obtenido el Gordo. Entre ellos están: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62, 64, y todos los comprendidos del 66 al 84.

La historia detrás del sorteo más famoso del país

La Lotería de Navidad se celebró por primera vez en 1812, en plena Guerra de Independencia. Originalmente se la conocía como “Lotería Moderna”, creada para financiar los gastos militares del Gobierno español.

El primer Gordo correspondió al 03604, dotado con 8.000 reales, cuando un décimo costaba apenas 40 reales.

El único sorteo con dos Gordos

Aunque hoy parece impensable, en el sorteo de 1837 se repartieron dos primeros premios: 10.998 y 03.616. A ello se suma el peculiar caso de 1938, cuando se celebraron dos sorteos simultáneos debido a la Guerra Civil: uno en Burgos y otro en Barcelona.

El Gordo más rápido y el más lento

En 2004, el Gordo se cantó a los 13 minutos de empezar el sorteo, convirtiéndose en el más rápido de la historia.

En el lado contrario, en 1990 no apareció hasta ocho minutos antes del final, manteniendo la tensión hasta el último instante.

El origen del nombre “El Gordo”

La denominación surge en 1839, cuando anuncios publicitarios mostraban una caricatura de un personaje rechoncho al que inicialmente se denominaba “El enano afortunado”. Con el tiempo, terminó siendo conocido popularmente como “El Gordo”.

La precisión milimétrica de las bolas

Para garantizar la igualdad de oportunidades, todas las bolas del sorteo tienen 18,8 mm de diámetro y 3 gramos de peso.

Para evitar variaciones, los números no se pintan: se graban con láser, asegurando que ninguna bola sea más pesada que otra.

Los niños de San Ildefonso: una tradición desde 1771

Aunque el primer Sorteo de Navidad se celebró en 1812, los niños del Colegio de San Ildefonso comenzaron a cantar premios en 1771.

Desde 1984, tras convertirse el colegio en centro mixto, las niñas también participan en el sorteo.