Publicada nueva convocatoria del Programa 2 por ciento Cultural con un presupuesto de 80 millones

Domingo, 14 Diciembre 2025 08:13

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha publicado en el BOE una nueva convocatoria de ayudas del Programa 2 por ciento Cultural con una dotación de 80 millones de euros.

Esta convocatoria se dirige especialmente a bienes de titularidad y uso públicos, que sean Bien de Interés Cultural, cuenten con una protección equivalente, formen parte de conjuntos históricos catalogados como tales o estén incluidos en los Planes Nacionales de Patrimonio. Se puede acceder a la convocatoria a través de este enlace.

El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 18 de febrero de 2026, ambas fechas incluidas.

Las solicitudes deberán presentarse por medios telemáticos a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El programa 2 por ciento Cultural constituye la principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, contribuyendo a la generación de actividad, la creación de empleo y la regeneración de los entornos urbanos y rurales.

El desarrollo del Programa 2 po rciento Cultural propone un modelo de actuación de amplio contenido social, basado en los siguientes criterios:

El soporte económico fundamental proviene de la ejecución de la obra pública.

Se recupera el Patrimonio Cultural Español, respetando el legado recibido y propiciando el sentimiento de pertenencia y el orgullo por lo propio.

Se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social al Patrimonio.

Se genera empleo y riqueza en los ámbitos en que se ubican los elementos patrimoniales recuperados.

Se contribuye al objetivo general de generar turismo de calidad.

Desde la puesta en funcionamiento del Programa del 2% Cultural, y tras las 57 ayudas concedidas mediante la aprobación de la Primera Resolución Parcial Definitiva de la convocatoria 2023, son ya 1.294 los proyectos financiados con este programa.

Hasta la fecha, la Administración General del Estado ha invertido más de 805 millones de euros en la recuperación del patrimonio a través de este programa, una cifra que se incrementará en 80 millones de euros tras la publicación de esta nueva convocatoria de ayudas.