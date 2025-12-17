Los médicos volverán a convocar más movilizaciones tras reunión con Ministerio de Sanidad

Miércoles, 17 Diciembre 2025 19:37

Los médicos convocarán nuevas movilizaciones tras el portazo dado este miércoles por los responsables del Ministerio de Sanidad, un encuentro fijado la pasada semana, que contaba con un orden del día programado y que ha sido dinamitado por los representantes ministeriales desde el inicio, según ha denuncido la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

Al encuentro han acudido los tres responsables ministeriales habituales, al que se ha sumado por primera vez el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, quien ha tomado la palabra para anunciar que el Ministerio daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del Ámbito del lunes y no se iban a mantener dos líneas de diálogo paralelas.

Ante esta situación de nula intención negociadora para abordar uno de los primeros seis puntos clave que se habían acordado en la reunión del pasado jueves 11 de diciembre, y de romper por completo toda negociación con el Comité de Huelga, los representantes sindicales han decidido abandonar la reunión, una vez comprobado que tanto este encuentro como el del pasado jueves, convocado con apenas 24 horas de antelación y en el momento álgido de las concentraciones de los 4 días de huelga nacional, sólo tenían por objeto desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente.

CESM y el Sindicado Médico Andaluz han recalcado que hasta el último momento han mantenido una actitud negociadora y una auténtica voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien al colectivo médico, pero han considerado inaceptable este desprecio institucional para lo que no es una segunda mesa del Ámbito, sino un Comité de Huelga del conflicto nacional que se mantiene convocado.

Señalar a las organizaciones sindicales por “haberse levantado de la mesa” cuando lo primero que se plantea es que se rompen las negociaciones y que no se va a abordar el orden del día fijado previamente supone una mala fe negociadora y una importante falta de veracidad y compromiso.

En este sentido, el Comité de Huelga ha estimado que Sanidad, más allá de despreciar el tiempo y el compromiso adquirido de los responsables sindicales, no ha sabido valorar el impacto del amplio seguimiento de la huelga entre los profesionales y su repercusión entre los pacientes y las listas de espera, mostrando un auténtico desprecio tanto por los médicos de este país como por la calidad asistencial que puede ofrecer el sistema sanitario, y haciendo gala de un ‘importante preacuerdo’ firmado con los sindicatos mayoritarios que no atiende ninguna de las reivindicaciones de médicos y facultativos.

Ante esta sorprendente respuesta del ministerio, CESM y SMA han emplazado a sus respectivos Ejecutivos para decidir las nuevas movilizaciones que se convocarán para mostrar la respuesta del colectivo en esta escalada en el conflicto. Ambas organizaciones concluyen que lo ocurrido este miércoles es el mejor ejemplo de por qué los médicos necesitan una interlocución directa con la Administración que impida que se silencie su voz y que el colectivo necesita un estatuto propio que sí tenga en cuenta sus reivindicaciones.

Ministerio de Sanidad

Tras la petición de ambos sindicatos de poner en marcha una mesa de negociación paralela, el Ministerio ha reiterado que el Ámbito de Negociación, del que CESM forma parte, constituye el único foro legítimo y legalmente establecido para el diálogo social y la negociación colectiva en el Sistema Nacional de Salud.

El Ministerio ha descartado la creación de un estatuto específico para la profesión médica, ha reafirmado su compromiso con todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud y ha subrayado los límites de la norma y la imposibilidad de invadir competencias ajenas.

El nuevo texto incorpora avances sustanciales y responde a las demandas, previamente dialogadas y pactadas en la mesa del Ámbito, en materia de derechos laborales, condiciones de trabajo, eliminación de las guardias de 24 horas, movilidad, organización del trabajo y conciliación.

Durante el encuentro, Sanidad ha reiterado su invitación a CESM-SMA para adherirse al consenso alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el Ámbito de Negociación, órgano legítimo y legalmente constituido para la negociación colectiva en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, ninguna de las propuestas trasladadas obtuvo respuesta, rompiéndose así unilateralmente el proceso de diálogo.

El Ministerio ha lamentado que CESM-SMA hayan optado por mantener una estrategia de presión basada en la exigencia de constituir una mesa de negociación específica y paralela, distinta del Ámbito de Negociación común.

Esta pretensión, expresamente reconocida por los sindicatos en su convocatoria de huelga, es incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente, que no permite la fragmentación de los procesos negociadores ni la creación de estatutos específicos por categoría profesional.

Sanidad ha insistido en que el nuevo texto del Estatuto Marco incorpora todas las demandas e importantes avances, elaborados y pactados en el marco del Ámbito de Negociación: mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión. Todo ello con pleno respeto al marco competencial y a la cohesión del Sistema Nacional de Salud.