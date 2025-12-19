El Gobierno convoca 40 plazas para Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Viernes, 19 Diciembre 2025 15:45

El Ministerio del Interior ha publicado la convocatoria del proceso selectivo para el acceso a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, con 40 plazas autorizadas: 22 por el sistema general de acceso libre y 18 por promoción interna.

Se trata de una convocatoria vinculada a la Oferta de Empleo Público y orientada a cubrir necesidades de personal en un ámbito clave de servicio público como es la seguridad vial y la gestión del tráfico.

Del total de plazas, el turno libre incluye 20 de acceso general y 2 reservadas para personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

En promoción interna se convocan 17 de acceso general y 1 reservada para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

La convocatoria suma plazas correspondientes a la Oferta de 2025 y también plazas de ofertas anteriores que quedaron sin cubrir en el proceso previo, lo que permite dar continuidad a la planificación de recursos humanos en la Administración General del Estado.

La Escala Superior de Técnicos de Tráfico integra perfiles de nivel superior que asumen funciones de dirección, coordinación, programación y estudio.

En la práctica, se trata de personal que contribuye a diseñar y evaluar políticas públicas de movilidad y seguridad vial, a ordenar procedimientos y a coordinar actuaciones con impacto directo en la ciudadanía, desde la gestión del tráfico y la prevención de la siniestralidad hasta la modernización de servicios y herramientas de atención y tramitación.

La convocatoria exige estar en posesión, o en condiciones de obtener, un título universitario de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado en la fecha de finalización del plazo de solicitudes.

En promoción interna, además, se requiere pertenecer como personal funcionario de carrera a cuerpos o escalas del subgrupo A2 y acreditar al menos dos años de servicio activo, entre otros requisitos.

Las solicitudes se presentan por vía electrónica mediante el modelo 790. En la solicitud debe consignarse “Interior” como Ministerio, “Subsecretaría” como centro gestor y el cuerpo “Escala Superior de Técnicos de Tráfico” con el código 5700. La convocatoria fija Madrid como provincia de examen e incluye, en la fase de oposición, una prueba de idioma (inglés o francés), con opción de acreditación mediante titulación según los supuestos previstos.

El proceso selectivo se estructura con criterios de exigencia técnica acordes a la responsabilidad de la escala.

En el sistema general de acceso libre se contempla, entre otros ejercicios, una prueba práctica y una prueba oral sobre temas del programa.

En promoción interna, tras la fase de oposición, se añade una fase de concurso que valora méritos en los términos previstos en la convocatoria.

Además, el proceso incorpora un curso selectivo, orientado a la preparación específica para el desempeño de las funciones propias del puesto.

El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 16 de enero de 2026, y toda la información oficial del proceso, junto con los avisos y publicaciones derivadas de su ejecución, se difunde a través del Punto de Acceso General y de los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico.