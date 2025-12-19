La Cofradía de las Siete Palabras celebra el II Pregón de Navidad

Viernes, 19 Diciembre 2025 16:44

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebrará hoy viernes 19 de diciembre, a las 20:30 horas, el II Pregón de Navidad, que tendrá lugar en la Iglesia de El Salvador, sede canónica de la Hermandad.

El acto, que se celebrará en el tercer viernes de Adviento, nace con la intención de anunciar de forma solemne y pública la llegada de la Navidad y de preparar espiritualmente a la ciudad de Soria para la celebración del Nacimiento del Señor.

Tras la buena acogida de su primera edición en 2024, este Pregón se consolida como una nueva cita dentro del calendario religioso y cultural soriano.

El encargado de pronunciar el pregón será Daniel Madrid Alonso, Hermano Mayor de la Junta de Cofradía de Soria, figura destacada de la vida pastoral y cofrade de Soria, cuya palabra invitará a vivir la Navidad desde la fe, la esperanza y la fraternidad cristiana.

El acto contará además con el acompañamiento musical del grupo de cámara soriano Cinema Trio, formado por flauta travesera, violín y violonchelo, que interpretará un cuidado repertorio de música sacra y navideña, contribuyendo a crear un ambiente de recogimiento y contemplación acorde con el significado del tiempo litúrgico.

La Cofradía de las Siete Palabras hace extensiva la invitación a las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, así como a todos los fieles, cofrades y ciudadanos de Soria que deseen participar en este acto de fe y comunión, abierto a toda la ciudad.

Con este II Pregón de Navidad, la Cofradía reafirma su compromiso con la evangelización, la tradición y la vida espiritual de Soria, ofreciendo un espacio de encuentro en el que la palabra, la música y la oración anuncian con alegría el misterio de la Encarnación.