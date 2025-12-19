Tráfico recuerda que baliza V-16 conectada es obligatoria desde el 1 de enero

Viernes, 19 Diciembre 2025 15:43

El jefe provincial de Tráfico, Sergio Gómez Deán, ha recordado en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado celebrada que el 1 de enero de 2026 entra en vigor la obligación de disponer de la baliza V-16 conectada para señalizar averías y accidentes en carretera.

Por otra parte, las carreteras interurbanas de Soria registran en 2025, a día de hoy (19 de diciembre), un balance de siete siniestros mortales y siete personas fallecidas, con una víctima menos que en el mismo periodo de 2024.

El último accidente mortal tuvo lugar en la variante de Soria esta misma semana.

Además, se abordó también el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico con motivo de las fiestas navideñas. En la provincia de Soria se prevén en torno a 150.000 desplazamientos por carretera durante todo el periodo, con 56.000 entre el 19 y el 25 de diciembre, 50.000 del 26 de diciembre al 1 de enero y 36.000 entre el 2 y el 6 de enero.

La DGT activa el operativo desde las 15:00 horas de hoy viernes 19 de diciembre y lo mantendrá hasta la medianoche del martes 6 de enero. Está organizado en tres fases coincidentes con Navidad, fin de año y Reyes. El dispositivo contempla medidas de regulación, vigilancia y control para facilitar la movilidad y la seguridad vial, con máxima disponibilidad de medios humanos y técnicos, tanto de la Jefatura Provincial de Tráfico como del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, los centros de gestión, apoyo aéreo y herramientas de control de velocidad y de uso del cinturón y del móvil.

Tráfico incide en estos días en mensajes preventivos claros: no unir alcohol y conducción, extremar la prudencia en desplazamientos cortos y nocturnos, habituales en estas fechas, y consultar el estado de las carreteras ante posibles episodios de niebla, lluvia, hielo, nieve o viento. La información de incidencias y recomendaciones se actualizará de forma continua a través de los boletines de tráfico, la web de información de carreteras, las cuentas oficiales @DGTes y @InformacionDGT, y el teléfono 011.

Balance

Dentro del balance de actividad presentado por la Jefatura Provincial. El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, puso en valor el trabajo de Tráfico en la provincia y su contribución a una movilidad más segura, con control, educación vial y servicios públicos que facilitan trámites a la ciudadanía.

La Comisión constató que la Jefatura Provincial de Tráfico afronta 2026 con la doble prioridad de mantener el descenso de la siniestralidad mortal y reforzar la prevención, al tiempo que sostiene un volumen elevado de tramitación administrativa y adapta sus servicios a los cambios normativos y tecnológicos que afectan a la seguridad vial y a la movilidad.

El informe repasó la actividad ordinaria de la Jefatura, centrada en la gestión de vehículos, conductores, sanciones, seguridad vial y educación vial. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025, la Jefatura tramitó 1.201 matriculaciones y 5.601 cambios de titularidad.

En el mismo periodo, se realizaron 2.042 exámenes teóricos, 669 pruebas de destreza y 2.383 exámenes en vías abiertas. Además, se expidieron 2.144 permisos.

En materia sancionadora, se impusieron más de 34.000 denuncias, con especial incidencia en las infracciones por exceso de velocidad y por circular con la ITV caducada, desfavorable o negativa. Del conjunto de denuncias por velocidad, 19.185 se detectaron por radares fijos de pórtico y 6.602 por radar móvil operado por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil. Por circular con ITV caducada, desfavorable o negativa se formularon 1.616 denuncias.

El balance de seguridad vial incorporó también el dato del volumen total de siniestros en vías interurbanas. A fecha 9 de diciembre de 2025, la provincia contabilizaba 2.134 siniestros, de los cuales 1.720 tenían como causa la incursión de animales en la vía. Este dato sitúa la accidentalidad vinculada a fauna como un factor principal a la hora de orientar medidas de prevención, señalización y prudencia al volante, en especial en tramos con mayor riesgo.

Próximo año

La Comisión abordó las líneas de trabajo para 2026, con un foco específico en la educación vial.

La Jefatura prevé continuar con la realización del Parque Infantil de Tráfico y con otras actividades educativas, en colaboración con el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil y con la Policía Local de Soria.

Estas actuaciones se reanudaron en 2024 y 2025 tras un periodo de interrupción, y la planificación para el próximo año busca consolidarlas.

El informe del responsable de Tráfico incluyó, además, las necesidades internas derivadas de las jubilaciones y ceses registrados durante 2025 y previstos en los primeros meses de 2026. La Jefatura destinará recursos a la formación del nuevo personal y a la capacitación del personal que asume nuevas funciones, con el objetivo de sostener la calidad de la atención al público y la eficacia de la gestión.

Baliza V-16

En el apartado normativo y de novedades, la Jefatura recordó varias medidas con impacto directo en la movilidad.

La más inmediata es la citada obligación de la baliza V-16 conectada desde el 1 de enero de 2026. (Se incluye anexos con información específica).

También se informó de la publicación, el 5 de diciembre de 2025, del trámite de audiencia e información pública para modificar el Reglamento General de Vehículos y crear el Registro de vehículos personales ligeros.

La intervención de Gómez Deán recogió también cambios en la formación del permiso A, con más peso de la circulación en vías abiertas, y la elevación a 44 toneladas de la masa máxima autorizada para el transporte de mercancías por carretera. La normativa permite también la circulación de megacamiones por recorridos preestablecidos sin autorización previa.