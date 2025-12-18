La Junta financia programa piloto de apoyo al comercio de proximidad en Soria

Jueves, 18 Diciembre 2025 15:31

A propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy la concesión directa de una subvención de 125.980 euros a la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (CONFERCO), destinada a financiar el Programa Piloto "Red de Oficinas Técnicas de Comercio en Soria y Zamora".

El proyecto permitirá prestar apoyo a pymes y autónomos del sector comercial en los municipios de Soria y Zamora capital, a través de la implantación de dos Oficinas Técnicas que estarán en funcionamiento a lo largo de todo el año 2026.

Estas oficinas tienen como principal objetivo impulsar la digitalización y modernización del comercio, promover la renovación del tejido comercial y facilitar el relevo generacional.

Para ello, llevarán a cabo servicios de impulso al emprendimiento y al relevo generacional, desarrollarán talleres de capacitación, prestarán servicios de consultoría personalizados de alto valor, divulgarán y prestarán apoyo al sector en los programas y tramitación de subvenciones convocadas por la Junta de Castilla y León y colaborarán con la Administración autonómica en la actualización del censo de establecimientos y la detección de necesidades.

El proyecto está en línea con la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León 2024-2027 que busca fortalecer un sector estratégico para la Comunidad, que se enfrenta a importantes desafíos derivados, fundamentalmente, de los nuevos hábitos de consumo.

La intervención en Soria y Zamora capital permitirá actuar estratégicamente en estos territorios que, por sus características demográficas, presentan un mayor riesgo de debilidad comercial.

La entidad promotora del proyecto, CONFERCO, tiene una dilatada experiencia en el desarrollo de proyectos destinados al fortalecimiento del comercio, es la única organización empresarial que representa al sector a nivel autonómico, cuenta con presencia en las nueve provincias de la Comunidad y con una base social de cerca 4.000 empresas.

Como organización sin ánimo de lucro sus fines incluyen la defensa de los intereses de la pequeña y mediana empresa comercial y la promoción de iniciativas para el desarrollo de un comercio altamente competitivo.

El programa será llevado a cabo por CONFERCO, pero contará con la colaboración de sus organizaciones provinciales en los ámbitos de actuación de las oficinas: la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria) y la Federación Zamorana de Asociaciones de Empresarios de Comercio (AZECO).