La Junta garantiza mantenimiento de hospital Santa Bárbara y el Ayuntamiento duda

Jueves, 18 Diciembre 2025 15:41

El futuro del hospital Virgen del Mirón ha abierto una nueva polémica en Soria, tras la reunión convocada por la Junta. Mientras la delegación territorial de la Junta ha reiterado que el hospital seguirá prestando una función importante en la ciudad, el Ayuntamiento de Soria convocará a agentes sanitarios para realizar propuestas.

La responsable del Gobierno regional en la provincia, Yolanda de Gregrio, ha insistido en que “el hospital Virgen del Mirón ha prestado una función importante y va a seguir haciéndolo en el futuro, en el marco de la integración en el Complejo Asistencial Universitario de Soria que ya se produjo en el año 2003”.

“Desde la Consejería de Sanidad se viene trabajando en la ampliación de la cartera de servicios de asistencia sanitaria de Soria y el Hospital Virgen del Mirón, como hoy constatamos con la presentación de esta Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, continuará desempeñando un papel prevalente en el desarrollo de estas políticas”, ha señalado la delegada territorial.

De Gregorio, en la reunión mantenida esta mañana con el Ayuntamiento de Soria sobre el Hospital Virgen del Mirón, ha insistido en que “es incuestionable y firme el compromiso de la Junta de Castilla y León con el mantenimiento del Virgen del Mirón, una instalación básica en la prestación de servicios asistenciales en el ámbito hospitalario del Área de Salud de Soria”.

El Hospital Virgen del Mirón forma parte del Complejo Asistencial Universitario de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.

La integración de los dos hospitales data del año 2003.

Los servicios hospitalarios que ofrece son: Geriatría, Psiquiatría, Rehabilitación Psiquiátrica (Hospital de Día), Unidad de Paliativos, Unidad de Salud Mental y Servicio de Salud Laboral, a los que se suma la nueva Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico (UAAD).

En cuanto a los servicios de apoyo dispone de Radiología, Hostelería, Mantenimiento y celadores. Asimismo, alberga otros servicios no hospitalarios como son el centro de salud Soria Rural, el Centro Base de Emergencias Sanitarias, el Instituto de Medicina Legal y el Equipo de Valoración de Incapacidades (INSS).

Además, en el ala este de la planta cuarta alberga a la Asociación Autismo Soria, que moviliza en toda la provincia unas 150 personas afectadas por TEA (Trastorno del Espectro Autista) de diferentes niveles. El ala oeste es una zona destinada a otras asociaciones del tercer sector, como Parkinson Soria (con despacho, consulta y gimnasio), Asociación de Esclerosis Múltiple, TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y Fibromialgia. También tienen despachos los sindicatos con representación en la Junta de Personal del Área de Salud de Soria.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, que ha acudido a la reunión en sustitución del alcalde de Soria, Carlos Martínez, se ha mostrado sorprendido por la exclusión de los colectivos vinculados a la sanidad y ha señalado que “no tiene sentido una reunión bilateral conmigo, la delegada y el gerente ya que para una reunión de este tipo es inexplicable esperar 603 días”.

Ante esta situación, ha confirmado que se celebrará de forma urgente una reunión en el Ayuntamiento con los colectivos sanitarios para recoger, como ya se hiciera en junio y julio, sus aportaciones y mientras la Junta les siga excluyendo del encuentro poder, al menos, recoger propuestas y actuar como interlocutores como hemos hecho hoy.

El concejal ha recordado que esta mesa parte de un encuentro entre el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el presidente de la Junta en el año 2024.

Muñoz ha compartido la preocupación por lo que ha calificado como “desmantelamiento” del Hospital, rechazada por la delegada territorial, y las inversiones que precisa dada su situación de abandono.

“No nos han dado detalles y tampoco nos han confirmado inversiones ni usos. Nos han insistido que forma parte del Complejo Asistencial de Santa Bárbara y que se mantendrá abierto, pero sin ningún detalle que nos inspire cierta confianza”, ha repasado, apuntando a también a que, en los últimos años, según respuesta parlamentaria, apenas se han invertido 40.000 euros

Por otro lado, tampoco se ha detallado la finalidad de los 700.000 euros que aparecían en el borrador de las cuentas autonómicas rechazadas por todos los grupos ni si es una partida plurianual.

“Ha sido una reunión que nos deja igual, en la que sólo nos han insistido que la reorganización se verá cuando acabe Santa Bárbara, pero no nos han garantizado los servicios ni resuelto las dudas de trabajadores y trabajadoras sobre servicios auxiliares como cocina, lavandería o mantenimiento”, ha resumido.