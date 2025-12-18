Cinco convocatorias en Ágreda hasta el 23 de diciembre
La agenda cultural y de ocio de Ágreda incluye cinco citas para los próximos días, del 19 al 23 de diciembre.
Viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas, pasacalles navideño con la Banda Chiqui, inicio Palacio de los Castejón
Sábado 20 de diciembre a las 23:00 Torrezno Music Navidad; Salón del Centro Cívico
Domingo 21 de diciembre a las 19:00 concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de Ágreda, Salón del Centro Cívico
Lunes 22 de diciembre a las 17:30h Taller creativo con materiales reciclados, Sala del Centro Cívico, organiza Diputación de Soria
Martes 23 de diciembre a las 18:30, Circo, AL FILO, equilibrismo cómico para todos los públicos a cargo del grupo Noxtradamus, Salón del Centro Cívico