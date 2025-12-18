La Carrera popular de Navidad cumple treinta años en Soria

Jueves, 18 Diciembre 2025 16:44

La Carrera Popular de Navidad de Soria cumplirá el próximo 27 de diciembre su trigésimo edición, con la intención de alcanzar o superar los 1.700 participantes de la última edición. La cita llega con alguna novedad.

La recaudación de la carrera se destinará este año a la Asociación Parkinson Soria.

Desde hace una docena de años, el club de atletismo Puente del Canto destina la recaudación a una asociación de la ciudad, que suele estar en torno a 3.000 euros.

Hasta la fecha se han inscrito 500 corredores. Hay que abonar 5 euros los adultos y 3 euros los menores.

El año pasado participaron 1.700 personas y el récord está en torno 2.000 corredores.

El presidente del club, Miguel García, ha confiado en alcanzar al menos la cifra del año pasado.

“La última semana es primordial”, ha recalcado.

La carrera comenzará a las seis y media de la tarde del sábado 27 de diciembre.

Este año se ha cambiado la salida y meta. Ya no será desde la plaza Mayor, debido a las estrecheces existentes, ante la presencia del Belén y la pista de patinaje, y se realizará desde la plaza conocida popularmente como “de la Tarta”.

Con ello, la entrega de premios y el posterior sorteo, además de la tradicional chocolatada, se trasladará a la explanada del Palacio de los Condes de Gómara.

Los ganadores de la última edición fueron Nacho Barranco y Elisa Hernández-

Las inscripciones se pueden realizar en la página del Club www.puentedelcanto.com hasta las 23:59 horas del jueves 25 de diciembre.

Los dorsales habrá que recogerlos el viernes 26 de diciembre, de 19:00 a 21:00 horas y el sábado 27 de diciembre de 11:00 a 13:00 horas en el Bar Restaurante Alcores (C/ Antonio Oncala 12)

La prueba se realizará sobre un recorrido aproximado de 2.700 metros.