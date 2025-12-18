La humanización de las travesías de Soria está practicamente terminada

Jueves, 18 Diciembre 2025 16:50

Las obras de humanización en las travesías de Soria, que tanta polémica ha generado estos meses, están prácticamente terminadas.

Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, que analizó el balance de actuaciones ejecutadas durante el año por la Unidad de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las principales intervenciones programadas para los próximos meses en la Red de Carreteras del Estado.

La Comisión también ha repasado las actuaciones en travesías de la capital vinculadas a la mejora urbana y la ordenación de usos.

Las obras del proyecto de humanización e integración urbana en la N-234 (avenida de Valladolid) y la N-111 (Eduardo Saavedra y Carretera de Madrid) figuran como finalizadas y recepcionadas.

En cuanto a las obras en la N-111 (carretera de Logroño) y varios tramos de la N-234 en Soria, figuran como finalizadas, aunque con remates pendientes:

La recepción se prevé en las próximas semanas.

El proyecto de humanización e integración urbana del puente de piedra de Soria, incluida su rehabilitación, en la travesía de la N-234 también está finalizado.

La recepción de la obra se ha realizado esta semana.

Con ello quedan atrás prácticamente dos años de obras, en la que los conductores, y también los peatones, han tenido que armarse de paciencia en mas de una ocasión, y cuyo resultado sigue siendo objeto de debate, por genear más incomodidades y tiempos de desplazamiento para los conductores.

Emergencias resueltas y reapertura en plazos muy reducidos

Entre las actuaciones más relevantes de 2025, la Unidad de Carreteras ha ifnormado sobre varias obras de emergencia ya finalizadas y recepcionadas.

En primer lugar, la emergencia del puente de piedra de San Esteban de Gormaz, que permitió su apertura al tráfico en menos de dos meses desde el colapso del tajamar número 10 aguas abajo.

La intervención se cerró con las obras finalizadas y recepcionadas.

Asimismo, se solventó la emergencia de taludes en la N-2, también con obras finalizadas y recepcionadas, y la emergencia por colapso de una obra de drenaje transversal en la N-111, en el puerto de Piqueras, que quedó resuelta con la finalización y recepción de los trabajos.

Estas actuaciones reflejan la capacidad operativa para responder con rapidez ante afecciones que comprometen la seguridad vial y la continuidad del tráfico.

Obras en ejecución y próximas actuaciones

En el apartado de actividades previstas, la Unidad de Carreteras detalló dos intervenciones principales en el entorno de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, donde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsa dos actuaciones que refuerzan la seguridad vial y mejoran el estado del firme en corredores clave de la provincia.

Por un lado, el Gobierno de España ha adjudicado por 2.556.953 euros la rehabilitación del firme de la A-11 en la variante de El Burgo de Osma, en un tramo de 9,4 kilómetros entre los puntos kilométricos 52,4 y 61,8, con un plazo de ejecución de 28 meses. El contrato corresponde a Construcciones y Obras Llorente, S.A.U. (COLLOSA).

La actuación renueva el pavimento y corrige los deterioros más relevantes, con mejoras asociadas de drenaje y de señalización para elevar el confort de la conducción y reducir riesgos ligados al desgaste del firme.

Además, se ha formalizado un contrato por 549.485 euros para rehabilitar 10 kilómetros de la N-122 a su paso por El Burgo de Osma, entre los puntos kilométricos 209,5 y 219,2, con un plazo de 18 meses. La obra se adjudicó a Ecoasfalt, S.A.

Los trabajos prevén renovar el firme y mejorar la adherencia y la evacuación de agua, junto con la reposición de la señalización horizontal y elementos de balizamiento para reforzar la visibilidad y la seguridad, tanto de día como de noche.

En Cabrejas del Pinar, el Gobierno de España ha licitado por 1.306.686 euros las obras para mejorar el enlace de la N-234 en el kilómetro 385, que da acceso a la localidad y al polígono industrial “La Nava”. El objetivo es aumentar la seguridad vial y mejorar la fluidez en un punto con un tráfico cercano a 3.000 vehículos diarios, con presencia relevante de vehículos pesados.

La actuación sustituirá la intersección actual por una glorieta partida, con carriles de cambio de velocidad que facilitan incorporaciones y salidas con mayor margen de seguridad. El contrato fija un plazo de ejecución de 18 meses desde el inicio de las obras y el diseño se coordina con las futuras vías de servicio del polígono, lo que permitirá una mejor ordenación de accesos en la zona.