Exteriores declara secreta la información del aterrizaje de avión militar mauritano en Soria

Jueves, 18 Diciembre 2025 14:22

El aterrizaje de un avión militar de Mauritania el pasado 7 de agosto en el aeródromo de Garray ha sido declarado asunto secreto por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha rechazado una solicitud de información remitida a través del Portal de Transparencia.

“Al tratarse de una autorización de sobrevuelo de Estado, cuya tramitación involucra a otro Estado y se encuentra sujeta a protocolos específicos, marcados legal y consuetudinariamente por la reserva y la confidencialidad en sus detalles, conforme a la normativa y la costumbre española e internacional vigentes, la divulgación de lo solicitado afectaría negativamente a las relaciones bilaterales y a la imagen de fiabilidad de España ante futuros procesos de autorización con este y otros socios internacionales”, ha explicado el departamento de José Manuel Albares en una respuesta a la que ha tenido acceso el periódico digital “The Objetive”.

El aterrizaje del avión mauritano en el aeródromo de Garray se hizo sin ningún control fronterizo.

Tampoco se inspeccionó su carga ni se registraron los datos de la tripulación.

El plan de vuelo especificó únicamente que irían tres personas a bordo, dos de ellas de nacionalidad española.

El aparato hizo escala en las Islas Canarias en su trayecto hacia la Península

Exteriores defiende en su respuesta que si facilitase ahora datos concretos de ese vuelo y de la carga que llevaba en su bodega, “se comprometería así el normal funcionamiento y la confianza depositada por otros Estados soberanos en los canales institucionales establecidos para la gestión de autorizaciones de vuelos de Estado, materia propia del ejercicio soberano de las relaciones exteriores y de la defensa y seguridad nacionales”.

Las preguntas remitidas al Gobierno reclamaron, en primer lugar, copia íntegra de la autorización concedida por el Mando Aéreo de Combate para el vuelo y aterrizaje del “avión CASA-IPTN CN-235 mauritano”, así como el texto del protocolo interno vigente en el Ejército del Aire para el control de aeronaves extranjeras en espacio aéreo español y su aplicación —y excepciones si las hubiere— en este caso concreto.