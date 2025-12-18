La Junta afrontará dolor crónico de pacientes sorianos en hospital Virgen del Mirón

Jueves, 18 Diciembre 2025 15:19

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), pondrá en las próximas semanas en servicio la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico (UAAD) en el Hospital Virgen del Mirón del Complejo Asistencial Universitario de Soria.

Esta mañana, la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, el coordinador regional de las unidades de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, Federico Montero, han presentado la nueva unidad que amplía la cartera de servicios de Atención Primaria, responde al compromiso de la Consejería de Sanidad de dotar a todas las áreas de salud de la Comunidad de este tipo de unidades antes de que finalice el año y se enmarca en los ejes estratégicos del V Plan de Salud de Castilla y León 2032.

La UAAD iniciará su actividad de forma inminente.

Se establecerá una implantación progresiva del programa, comenzando por el centro de salud Soria Rural (8.035 tarjetas sanitarias), que también está ubicado en el Hospital Virgen del Mirón, y los otros dos centros de salud urbanos, Soria Norte (23.681 TSI) y Soria Sur (19.820 TSI). Se prevé una cobertura inicial de 80 a 100 pacientes al año, con un incremento progresivo hasta unos 200 usuarios anuales conforme se optimice el recurso.

Las personas con dolor crónico no oncológico podrán ser derivadas a la UAAD desde cualquier centro de salud o servicio del Complejo Asistencial Universitario de Soria (hospitales Santa Bárbara y Virgen del Mirón).

Con carácter general, se incluirán pacientes con dolor de más de varios meses de evolución, sin características mecánicas, con sensibilización central.

La UAAD del Hospital Virgen del Mirón, habilitada en la segunda planta, estará dotada de un equipo de profesionales que ofrecerán un atención multidisciplinar y biopsicosocial a los pacientes, favoreciendo su afrontamiento activo, autonomía funcional y calidad de vida. El equipo estará compuesto por dos fisioterapeutas y una enfermera con formación específica en abordaje del dolor persistente.

Estos profesionales trabajarán coordinadamente con las 14 Zonas Básicas de Salud (ZBS) de Soria y en colaboración con la Unidad de Estrategias de Afrontamiento Activo. Además, se precisará la coordinación con el médico de familia del paciente para supervisar y ajustar tratamientos farmacológicos.

Segunda planta

En cuanto a los espacios que ocupa la UAAD en la segunda planta del Hospital Virgen del Mirón, consisten en tres consultas y una sala de cinesiterapia para tratamientos y educación sanitaria. Estos emplazamientos están dotados de recursos materiales y tecnológicos que permitirán desplegar la metodología que combinará sesiones grupales y ejercicio con seguimiento individualizado. Se establecerán indicadores de mejora funcional, reducción del dolor y satisfacción del paciente.

La finalidad de las UAAD es promover un abordaje integral y activo del paciente con dolor crónico no oncológico desde un modelo biopsicosocial. Estas unidades dotan a los usuarios de herramientas educativas y de afrontamiento basadas en la neurociencia del dolor, el ejercicio terapéutico y la autogestión, favoreciendo su autonomía, la reducción de la discapacidad y la mejora de la calidad de vida.

La prevalencia del dolor crónico en la población de Castilla y León supera el 20 por ciento, con una incidencia especialmente alta en mujeres y personas mayores. En la provincia de Soria, el envejecimiento poblacional y la dispersión geográfica suponen un reto para la atención integral de estos pacientes.

La nueva UAAD del Hospital Virgen del Mirón representa una oportunidad estratégica para el Área de Salud de Soria y permitirá ofrecer una atención innovadora, equitativa y eficiente a los pacientes con dolor crónico no oncológico, fortaleciendo la coordinación entre niveles asistenciales, impulsando la investigación y la formación continuada en el abordaje activo del dolor, y cumpliendo con los objetivos del V Plan de Salud de Castilla y León 2032.