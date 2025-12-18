La Junta destina 240.000 euros a revitalización del patrimonio cultural de San Esteban de Gormaz

Jueves, 18 Diciembre 2025 15:26

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la concesión de una subvención de 240.000 euros al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, para la ejecución del proyecto "Progresar Gormaz: gestión activa del patrimonio cultural revitalizador del patrimonio de San Esteban de Gormaz".

El objetivo del proyecto se centra preservar el legado histórico y cultural del municipio, impulsar su dinamización socioeconómica, generar empleo vinculado a la gestión patrimonial y cultural, y contribuir a la lucha contra la despoblación mediante la revitalización del territorio como destino cultural sostenible y competitivo.

El municipio soriano de San Esteban de Gormaz está conformado por 19 núcleos de población y su territorio cuenta con una gran riqueza de carácter histórico y patrimonial, contando con la presencia de hasta diez Bienes de Interés Cultural.

En este sentido, el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz va a desarrollar el proyecto ‘Progresar Gormaz: gestión activa del patrimonio cultural revitalizador del patrimonio de San Esteban de Gormaz’, que comprende la recuperación y puesta en valor del recinto amurallado medieval del municipio y la creación de un espacio de gestión patrimonial y cultural que permita la interpretación, conservación y difusión del patrimonio histórico del municipio.

El proyecto contempla la consolidación estructural y restauración de los tramos de muralla y del cubo musulmán, así como la recreación interpretativa de la desaparecida Puerta de San Gregorio, compatibilizando la intervención con las necesidades actuales de accesibilidad y movilidad urbana. Se habilitará el cubo musulmán como mirador visitable, incorporando un recorrido seguro que permita contemplar una panorámica del conjunto histórico y del paisaje circundante.

Además, se instalarán recursos interpretativos y tecnológicos, como paneles informativos, señalética, aplicaciones móviles y sistemas de realidad aumentada, para facilitar la comprensión del valor histórico del recinto amurallado y su papel defensivo en la Edad Media.

Además, se incluye la adecuación de un edificio recientemente adquirido por el Ayuntamiento, para albergar un espacio de recepción e interpretación.

Este espacio funcionará como centro neurálgico para la gestión del patrimonio, la coordinación de actividades culturales y la dinamización turística, incorporando tecnologías innovadoras que permitan ofrecer experiencias inmersivas y contenidos digitales.

Se prevé la creación de una sala polivalente destinada a exposiciones, talleres y conferencias, así como la integración del trazado arqueológico de la muralla en el diseño del edificio, mediante soluciones constructivas que permitan su visualización y conservación.

Paralelamente, se desarrollará una aplicación móvil que actuará como guía interactiva para los visitantes, ofreciendo información sobre puntos de interés, rutas patrimoniales, eventos y servicios locales, con funcionalidades avanzadas como geolocalización, realidad aumentada, itinerarios personalizados y sistema de reservas.

Esta herramienta permitirá centralizar la oferta cultural y turística del municipio, mejorar la gestión de recursos y generar una experiencia innovadora para el usuario.

La oportunidad y conveniencia de esta intervención se justifican por la necesidad de preservar los últimos vestigios del recinto amurallado. La actuación responde a la obligación de garantizar la conservación activa del patrimonio cultural y se enmarca en las estrategias de la Junta para la dinamización del medio rural y la lucha contra la despoblación.

El proyecto contribuirá a incrementar la oferta turística, atraer visitantes y generar empleo vinculado a la gestión cultural, la restauración y los servicios turísticos, lo que repercutirá en la revitalización económica del territorio y en la fijación de población.

Asimismo, la integración de tecnologías digitales y la creación de itinerarios culturales reforzarán la competitividad del destino y posicionarán a San Esteban de Gormaz como referente en la gestión innovadora del patrimonio rural.