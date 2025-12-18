ASAJA Soria se moviliza en Bruselas para defender al sector agroganadero ante recortes

Jueves, 18 Diciembre 2025 16:06

Más de 10.000 agricultores, entre ellos el comité ejecutivo y varios miembros de la junta directiva de ASAJA Soria, encabezados por la presidenta, Ana Pastor, se han manifestado esta mañana en Bruselas para denunciar el creciente enfoque engañoso de la UE hacia la agricultura.

La iniciativa ha partido del Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas (COPA) y de la Confederación Europea de Cooperativas Agroalimentarias (COGECA), que son precisamente las dos entidades galardonadas este año con el Premio Espiga de ASAJA Soria, para denunciar con firmeza que la Comisión Europea ha traspasado todas las líneas rojas que comprometen la seguridad alimentaria de Europa, entre ellas, la integración de la PAC en un fondo único, desmantelando su especificidad y debilitando el Tratado de la UE.

Los manifestantes han dejado claro durante las casi cuatro horas de marcha reivindicativa por las calles de Bruselas que un “recorte del 24 por ciento del presupuesto reduciría el peso de la agricultura a menos del 15 por ciento del gasto total europeo.

El fin de la estructura de dos pilares de la PAC (ayudas directas y desarrollo rural), una mayor complejidad administrativa, justo cuando los agricultores piden menos burocracia, y la pérdida del carácter común de la política agraria abren la puerta de par en par a desigualdades entre Estados miembros”.

Desde 2024, los profesionales del campo han advertido a la Unión Europea sobre las reformas de la PAC y del presupuesto, la regulación excesiva que limita la iniciativa agrícola y el impulso para concluir acuerdos comerciales inaceptables.

A finales de 2025, las expectativas siguen sin cumplirse y la determinación de la Comisión de seguir adelante sería un error histórico para el proyecto europeo, sus agricultores y los consumidores.

La agricultura y la seguridad alimentaria son pilares de la soberanía europea. Las comunidades agrícolas, firmes defensoras del ideal europeo, no pueden permanecer en silencio ante un error estratégico de tal magnitud.

A pesar de los discursos que presentan la agricultura como sector estratégico, las acciones de la Comisión reflejan un retroceso en las ambiciones agrícolas comunes, creando una brecha entre palabras y hechos que afecta a familias rurales, comunidades y consumidores.

La propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) presentada por la presidenta Ursula von der Leyen no es una simple reordenación presupuestaria: es un golpe directo a la Política Agraria Común, el instrumento que durante más de seis décadas ha garantizado seguridad alimentaria, cohesión territorial y estabilidad para millones de ciudadanos y explotaciones en toda la Unión.

Y esta vez la amenaza no llega desde fuera, sino desde dentro, de la propia Comisión.

En plena marcha reivindicativa, que transcurrió desde la estación norte hasta la plaza de Luxemburgo, la presidenta de ASAJA Soria ha señalado que “desde hace meses, ya hemos dicho que el camino que se estaba trazando ponía al sector en una situación límite. La Comisión ha optado por ignorarlo. El 16 de julio, cuando presentó su propuesta se vio claramente el desmantelamiento de pilares fundamentales de la PAC y que se está dinamitando su propia razón de ser”.

Para la máxima responsable de ASAJA, “en un escenario marcado por el incremento de los costes de producción y la falta de rentabilidad tanto en secano como en regadío, todos mis compañeros aquí presentes alertamos de que cualquier recorte adicional en la PAC supondría el golpe definitivo para el tipo de agricultura de provincias como la de Soria”.

A la vez, Pastor ha dejado claro que “hemos venido hasta aquí, a 1.500 kilómetros de Soria y donde se toman las decisiones del futuro de Europa, a defender que la PAC no es defender a un sector: es defender el futuro de todos. Es vital la necesidad de una auténtica simplificación normativa en la UE, ya que el sector vive asfixiado por un volumen creciente de requisitos, controles y nuevas obligaciones que dificultan la gestión diaria de las explotaciones en una provincia como la nuestra".