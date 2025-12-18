Cesefor participa en proyecto europeo para que pastores fomenten biodiversidad

Jueves, 18 Diciembre 2025 16:11

Cesefor participa en un proyecto europeo, de nombre EU4SUPA, que quiere capacitar a pastores en activo como a futuras generaciones para fomentar la biodiversidad.

Es indudable que el pastoreo desempeña un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, en la prevención de la degradación del suelo, en la mitigación de los incendios forestales y en el mantenimiento de las economías rurales.

Sin embargo, el sector se enfrenta a una presión creciente debido al cambio climático, la despoblación del medio rural y la desaparición de muchos de los conocimientos ecológicos tradicionales.

Para combatir algunas de estas amenazas, el proyecto EU4SUPA (European Union for Sustainable Pastoralism) ha reunido a siete entidades de España, Italia, Austria, Bulgaria y Rumanía con el objetivo de crear un itinerario formativo moderno y orientado a la sostenibilidad, que capacite tanto a pastores y pastoras en activo como a las futuras generaciones.

Para ello, el eje de este proyecto Erasmus+ se va a centrar en modernizar la educación en pastoreo, reforzar la sostenibilidad ambiental de los pastos, preservar los conocimientos tradicionales y aumentar el atractivo del pastoreo como profesión.

Durante la reunión de lanzamiento del proyecto, celebrada el pasado 1 de diciembre, las entidades socias destacaron la fuerte motivación que impulsa esta iniciativa: la necesidad de profesionalizar el pastoreo y reforzar la resiliencia ambiental. Partiendo de experiencias previas de cooperación, el consorcio co-creará un programa de aprendizaje integral que combine el conocimiento científico con las prácticas tradicionales.

El proyecto pone además un énfasis especial en las prioridades de la Unión Europea en materia de medio ambiente y acción por el clima, inclusión y diversidad, así como en la adecuación de la formación profesional a las necesidades del mercado laboral.

Con la puesta en marcha de EU4SUPA, se pretende desarrollar un modelo colaborativo de conocimiento a través de Laboratorios de Pastos y Pastizales en seis regiones europeas, crear un currículo innovador y un programa de formación en línea sobre pastoreo sostenible, pilotar y validar módulos formativos mediante metodologías de aprendizaje combinado (blended learning) y establecer una red europea para el pastoreo sostenible que conecte a formadores, pastores y pastoras, personal investigador y responsables de políticas públicas.

Esta iniciativa se alinea estrechamente con la próxima celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, ofreciendo una oportunidad única para aumentar la visibilidad del sector y generar un impulso sostenible a largo plazo.

Sobre EU4SUPA

El proyecto EU4SUPA (European Union for Sustainable Pastoralism) abre un espacio de colaboración transnacional destinado a revitalizar, en los 30 meses de duración de la iniciativa, el pastoreo a través de una formación profesional innovadora. Financiada en el marco del programa Erasmus+, y cofinanciada por la Unión Europea, sus actuaciones irán encaminadas a dar respuesta a los urgentes retos ambientales, socioeconómicos y culturales a los que se enfrentan las comunidades pastorales en toda Europa.

EU4SUPA está coordinado por la entidad española Fundación Monte Mediterráneo (FMM), y en ella participan Cesefor (España), INNSAMBLE (España), AGROM-RO (Rumanía), AU-Plovdiv (Bulgaria), HAUP (Austria), D.R.E.Am. Italia (Italia).