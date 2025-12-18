Montes de Soria ayuda a superar una de las peores campañas micológicas

Jueves, 18 Diciembre 2025 16:16

Las experiencias de micoturismo desarrolladas por Montes de Soria han ayudado a superar una de las peores campañas micológicas que se recuerdan. Es una de las conclusiones del balance de este último año realizado por la citada asociación.

Montes de Soria ha sabido ofrecer una gran alternativa a la escasez de producción micológica, diversificando la oferta, desestacionalizando el turismo y logrando que, tanto el visitante local como el micoturista, se sienta atraído por el Parque Micológico más grande de España, a través de más de 20 semanas recorriendo 47 localidades con su oferta divulgativa, a la vez que ha crecido en territorio y ha apostado por nuevas iniciativas.

Durante este año que pasará a la historia como una de las peores temporadas en cuanto a producción micológica, se ha logrado transformar esta situación en una oportunidad para atraer a cientos de visitantes a las distintas actividades programadas dentro del #DeSetasporSoria.

Montes de Soria ha realizado un esfuerzo enorme, tanto técnico, como de personal e inversión para lograr estar presentes en 47 localidades durante 21 semanas a lo largo de este año, realizando una inversión de 53.000 euros, lo que supera las cifras de la pasada temporada.

Durante estas semanas, en las que se ha ofrecido “la mejor oferta de micoturismo de España” se han realizado 37 demostraciones de cocina y pastelería micológica de la mano de seis grandes profesionales del sector, vinculados, además, al ámbito del Parque Micológico, lo que ha permitido que más de 1.200 personas participaran en estos talleres, a los que se suma las más de 500 personas que han participado en las 21 rutas micológicas que se han desarrollado en estas semanas, destacando el hecho de que, en su mayoría, llegaran de fuera de la provincia.

Estas cifras superarían las 10.000 personas, contando con los visitantes de las distintas exposiciones y jornadas que, desde primavera hasta el pasado puente de diciembre, han disfrutado de este “complemento cultural, de ocio y de divulgación medioambiental necesario tanto para nuestras gentes como para el sector turístico de nuestra provincia”, explican desde la asociación.

De hecho, este año comenzó con la nueva iniciativa DesetasporSoria en Nuestros Espacios Protegidos, en colaboración con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y las empresas adjudicatarias de las Casas del Parque de la Laguna Negra y de la Fuentona de Muriel, prosiguiendo su labor divulgativa con la Feria Micológica de Tierras Altas, realizada este año en Yanguas, las Jornadas del Marzuelo de Navaleno y la Primavera Setera, el Micological Summer Tour y el Micotour de Otoño, repartiendo así las actividades a lo largo de todo el año. También se ha dado a conocer el Parque Micológico Montes de Soria fuera de nuestras fronteras, estando presentes en la Feria CAPESMER de Burgos, la Jornada del cazador y el mundo rural en Cantabria, así como la Feria de Ecoturismo NATURCYL en Segovia e INTUR en Valladolid, de la mano de la Diputación Provincial de Soria.

Todo este esfuerzo y trabajo se ha traducido en una mayor demanda de información, incrementándose en un 40% la repercusión en medios de comunicación tanto provinciales como nacionales y las más de 300.000 visualizados en las redes sociales, donde se cuenta con 5.391 seguidores.

Pero por encima de todo, cabe destacar que “todo el trabajo revierte en el territorio”, puesto que se cuenta con empresas y profesionales de la provincia para desarrollar no solo las distintas actividades y prestación de servicios, sino también para la señalización y vigilancia complementaria.

“De esta manera se mantiene la apuesta firme por hacer provincia y favorecer el desarrollo rural de nuestros territorios”, han reiterado desde Montes de Soria.

Por eso también ha agradecido a los Ayuntamientos que forman parte de la asociación por su “trabajo y colaboración constante”, a todo el personal implicado en la expedición de permisos y a las administraciones como el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, con un recuerdo especial para esos profesionales que se han jubilado este año y que, gracias a su compromiso y vocación, han logrado “defender nuestros pueblos y defender nuestros recursos”, siendo parte de este camino conjunto.

Precisamente en este año se han incorporado nuevos socios, pasando de los 96 con los que se finalizaba 2024 a los 105 de este año, sumándose siete pueblos del municipio de San Esteban de Gormaz y otros dos de San Leonardo de Yagüe y El Burgo de Osma. Gracias a estas adhesiones se ha logrado incrementar la zona regulada en 3.415 hectáreas, alcanzando las 167.172 hectáreas.

A pesar de no contar con una gran producción se han alcanzado los 16.614 permisos emitidos, de los que 7.936 han sido de locales y 2.940 de vinculados.

A ellos se suman los 5.738 turistas, llegados en su mayoría de Madrid y en menor volumen Barcelona, Bilbao y Valencia. En cuanto al uso de estos permisos, la mayoría eran recreativos, con 13.857 permisos frente a los 2.757 comerciales. De estos permisos en el último trimestre se rondaron los 7.000, con 3.930 en octubre, 3.700 en noviembre y 109 en diciembre.

Pero Montes de Soria no se detiene y se marca nuevos retos para este 2026 que ahora comienza, “apostando por mantener lo que hemos conseguido”, estando convencidos de que “la mejora puede provenir de la escucha activa de los diferentes agentes implicados en el sector micológico”, para entre todos, potenciar los activos del recurso micológico junto a la divulgación y la puesta en valor de un recurso que supone un gran beneficio para los vecinos del Parque Micológico , que promueve así la economía del territorio, especialmente en el sector terciario.