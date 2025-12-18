ASEID reclama deducciones para usuarios de gimnasios y servicios de salud deportiva

Jueves, 18 Diciembre 2025 16:26

La Asociación Soriana de Empresarios de Instalaciones Deportivas (ASEID) ha reclamado a la Junta de Castilla y León que implante deducciones en el tramo autonómico del IRPF para las personas que acrediten gastos en gimnasios y servicios de salud deportiva.

La citada asociación, presidida por Jesús Corchón, ha celebrado este pasado martes su Asamblea General, en la que se han abordado las principales líneas estratégicas del sector y se ha acordado trasladar a las administraciones competentes una serie de reivindicaciones clave para el impulso de la actividad deportiva y la salud.

Esta medida, ya adoptada por otras comunidades autónomas, tiene un impacto probado en la promoción de hábitos de vida saludables y en el alivio de la carga fiscal de las familias.

Comunidades como la Valenciana y La Rioja han liderado esta iniciativa, permitiendo deducir hasta el 30 por ciento de los gastos deportivos —incluidos gimnasios y federaciones—.

ASEID ha solicitado que Castilla y León adopte un modelo equivalente extensivo a todos practican deporte para equipararse a estas buenas prácticas.

La Asamblea también ha dado cuenta de la reunión solicitada en diciembre de 2024 a la concejala Teresa Valdenebro para plantear al Ayuntamiento de Soria la creación de un Bono Saludable, similar a los bonos comerciales existentes (Soria Bonos), destinado a apoyar a los establecimientos del ámbito deportivo, la salud, la belleza y el bienestar.

Esta iniciativa se considera estratégica para fortalecer el tejido empresarial local y estimular la demanda de servicios esenciales para la ciudadanía.

Ante la falta de respuesta, ASEID reiterará la petición y solicitará, además, una reunión con el concejal de Deportes para dar continuidad al encuentro mantenido con él en febrero de 2025.

En dicha reunión se abordaron posibles vías de colaboración entre el Ayuntamiento y el sector, incluyendo ayudas directas a ciudadanos con asistencia continuada a gimnasios y la emisión del citado programa de bonos orientado a impulsar el sector servicios.

La Asociación ha considerado prioritario retomar el diálogo para concretar medidas de apoyo que tengan un impacto social y económico inmediato.

La Asociación Soriana de Empresarios de Instalaciones Deportivas (ASEID) se constituyó en el año 2000 y forma parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).