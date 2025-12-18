La Asociación de Mujeres Empresarias aprende a gestionar la ansiedad

Jueves, 18 Diciembre 2025 15:59

La Asociación Soriana de Mujeres Empresarias (ASOME) organiza este viernes la jornada ‘Gestionar la ansiedad. Del estrés al bienestar consciente’, impartida por el coach David Serrato.

Bajo el lema “Del caos interior a la calma consciente: claves para manejar la ansiedad en tiempos de cambio”, la sesión ofrecerá herramientas prácticas para mejorar su gestión emocional y optimizar su rendimiento en contextos laborales exigentes.

La jornada ‘Gestionar la ansiedad. Del estrés al bienestar consciente’ se celebra el viernes, 19 de diciembre, de 9:00 a 11:00 horas, en el Hotel Alfonso VIII de Soria.

Para asistir se requiere inscripción previa en la web de FOES (www.foes.es).

Durante la actividad, el ponente explicará cómo gestionar las emociones para adaptarse mejor a las dificultades, los cambios y los ritmos del entorno laboral y compartirá técnicas efectivas para manejar el estrés y desarrollar la capacidad de relajación.

David Serrato es coach de vida desde 2009.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF, Universidad de León), cuenta con cursos de doctorado por la UNED y dos másteres: uno en Psicología del Deporte y otro en Coaching Deportivo.

Ha desarrollado su trayectoria profesional combinando el trabajo en el ámbito del alto rendimiento deportivo con la docencia en colegios, institutos y universidades, tanto en España como en el extranjero. Desde 2004 es subdirector del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Soria, labor que compagina con su labor de coaching, impartiendo sesiones individuales, talleres y conferencias para empresas e instituciones.