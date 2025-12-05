La dirección de Tableros Losán S.A. sigue incumpliendo compromisos adquiridos con sus trabajadores

Viernes, 05 Diciembre 2025 10:25

La empresa se comprometió a mantener reuniones semanales para informar de primera mano sobre el cobro de las nóminas, la llegada del nuevo inversor y la situación general de la compañía. Pero los trabajadores siguen sin ver cumplidos estos compromisos.

Aunque dichas reuniones solían aportar pocas novedades, la dirección aseguró que mantendría informada a la plantilla; sin embargo, ha vuelto a incumplir su palabra. La última reunión tuvo lugar el 26 de noviembre y en ella se acordó volver a reunirse durante la primera semana de diciembre.

Esa semana ya ha pasado y, además de no convocarse la reunión, tampoco se ha fijado una nueva fecha, lo que la plantilla considera una falta de respeto, ya que no es la primera vez que una fecha no se cumple o se pospone.

Los trabajadores han manifestado en un comunicado que nunca ha habido un ejercicio de autocrítica por parte de la dirección y que tampoco se ha puesto en valor el sacrificio que vienen realizando.

La situación económica también ha llevado a la plantilla al límite.

En un principio se impuso el pago fraccionado de las nóminas y, posteriormente, los abonos comenzaron a retrasarse cada vez más. A día de hoy, se les adeudan las nóminas de octubre y noviembre, y las expectativas de cobrar la paga extra son escasas.

La plantilla está, además, muy mermada: apenas quedan algo más de cuarenta trabajadores en Tableros Losán S.A. y menos de una decena en Losán Solid Wood S.A., cuando no hace mucho tiempo ambas empresas superaban los 250 trabajadores.

Por todo ello, la plantilla ha advertido que no puede aguantar más y teme que, cuando llegue el inversor, se encuentre con una fábrica obsoleta y sin trabajadores que hayan podido soportar la situación. Un escenario que, según interpretan, parece ser precisamente lo que está buscando la dirección de Tableros Losán S.A.