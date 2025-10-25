El San Andrés se viste de gala para vivir un sábado amarillo

Sábado, 25 Octubre 2025 07:55

El polideportivo San Andrés se prepara para vivir este sábado una jornada muy especial marcada por el balonmano, la convivencia y la pasión amarilla.





El Club Balonmano Soria ha diseñado un completo programa de actividades para llenar de ambiente las horas previas a los dos encuentros que disputarán sus equipos sénior —el de División de Honor Plata y el filial de Segunda Nacional—, en un día que promete emociones fuertes dentro y fuera de la pista.



Desde el mediodía, el San Andrés será punto de encuentro para toda la familia amarilla.

A las 13:30 horas se iniciará la jornada con DJ y vermut, en un ambiente festivo que servirá de antesala a una tarde de balonmano.



A continuación, a las 16:00 horas, se celebrará una jornada de puertas abiertas dirigida a niños y niñas de 5 a 14 años, que podrán probar el balonmano junto a técnicos del club.

Todos los participantes serán invitados posteriormente al partido de División de Honor Plata.



A las 16:45 horas llegará uno de los momentos más esperados: el recibimiento al primer equipo, una tradición que simboliza el apoyo incondicional de la afición soriana y que convierte el acceso al pabellón en una auténtica fiesta amarilla.



El plato fuerte llegará a las 18:00 horas, cuando el Balonmano Soria reciba al BM Contazara Zaragoza en el llamado Derbi del Moncayo.

Un encuentro muy especial que enfrenta a dos equipos recién ascendidos, unidos por una gran relación y un mismo objetivo: seguir creciendo y consolidarse en la División de Honor Plata. Rivalidad, respeto y pasión se darán cita en un duelo que promete espectáculo en el San Andrés.



La jornada se cerrará con el debut en casa del Gepisa Balonmano Soria, filial del club, que se medirá a la Unión Deportiva Navarrete a partir de las 20:00 horas. Los sorianos buscarán la victoria ante un rival experimentado en la categoría.



Desde el Club Balonmano Soria se ha animado a toda la afición y a la ciudadanía soriana a sumarse a esta jornada amarilla, disfrutar del ambiente y empujar juntos a los equipos locales.

Porque este sábado, más que nunca, Soria se une bajo un color y una pasión.



