Los celestes abren la Superliga frente al Unicaja Almería de Pepe Villalba

Sábado, 25 Octubre 2025 08:49

La máxima categoría del voleibol masculino nacional arranca este fin de semana con una interesante jornada de sábado, en la que Grupo Herce Soria recibe en el pabellón de Los Pajaritos, al Unicaja Almería.

Las dos ciudades históricas del vóley nacional vivirán su particular choque clásico de la competición.

Será en la tarde de este sábado, a las 19:30 horas, en el remodelado pabellón de Los Pajaritos, con un protagonista de excepción: Pepe Villalba. El que ha sido capitán de los celestes durante las últimas temporadas, regresa a Soria defendiendo los colores del conjunto andaluz.

Grupo Herce Soria quiere iniciar su asalto al título, tras el subcampeonato de las dos últimas campañas con una victoria ante Unicaja Costa de Almería en un choque con cargado tinte sentimental.

Los pupilos de Toribio siguen acumulando juventud y experiencia con la llegada del internacional Mimoun y Arnau Masía, junto a los regresos de Lucas Lorente y Juan Pablo Moreno.

Pablo Ruiz afronta su segunda campaña al frente del conjunto ahorrador con muchos nombres de relumbrón: el regreso a la competición nacional de Fran Iribarne y Ángel Rodríguez, la llegada de Bernardo Westermann a la distribución y la veteranía de Jorge Fernández y Borja Ruiz para conformar un bloque de garantías, donde Pepe Villalba completa una rotación de garantías.

El CV Guaguas abrirá la defensa del título con un derbi ante Cisneros Alter, y UC3M Voleibol Leganés y Servigroup Playas de Benidorm se estrenarán en la categoría ante su afición contra Conqueridor Valencia y CV Melilla respectivamente.

Pamesa Teruel e Instercap Asisa Tarragona SPSP pelearán por los primeros tres puntos en una jornada que se completa con el enfrentamiento entre Bus Leader San Roque y Conectabalear CV Manacor.