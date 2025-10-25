La Seminci sube el telón, en gala reivindicativa a favor de Palestina

Sábado, 25 Octubre 2025 08:15

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha subido el telón en su edición 70, con una gala que ha estado repleta de referencias a Palestina y a la que ha asistido dos ministros, el de Cultura, Ernest Urtasun, y de Igualdad, Ana Redondo, y la vicepresidenta primera de la Junta, Isabel Blanco.

Urtasun ha anunciao que la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) contará por primera vez con una subvención nominativa de 150.000 euros en lugar de que el festival tenga que presentarse a las ayudas en concurrencia competitiva que convoca su departamento.

La Seminci promete nueve días de cultura, industria audiovisual y sobre todo cine, que suman 225 títulos, de los que casi 130 son estrenos, varios de ellos absolutos, y que convierten a la capital vallisoletana en un espacio de reflexión sobre la actualidad y las grandes preguntas de la humanidad.

Chapas de “Free Palestine” se han podido ver en las chaquetas y vestidos de numerosos invitados y políticos, entre ellos, el propio ministro Urtasun, mientras que frente al Teatro Calderón, sede del certamen, se han concentrado una treintena de personas con banderas palestinas y 'kufiyas'.

Elena Riera, miembro del jurado internacional del festival, ha reivindicado el papel de la cultura en “un momento tan violento como el actual, con un genocidio en marcha, con muchísima polarización y urgencia” y ha defendido la existencia de espacios de debate y reflexión como la Seminci.

La película 'Tres adioses' de Isabel Coixet, que adapta la novela póstuma de la italiana Michela Burgia 'Tres cuencos', ha sido la elegida para inaugurar este 70 cumpleaños del festival, una historia que invita a reflexionar sobre la vida, el amor, la separación y la despedida ante el avance de la enfermedad.

Durante la gala inaugural también se han entregado dos Espigas de Honor a las Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid (ECAM) y a la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), representados por Gonzalo Salazar-Simpson y Sergi Casamitjana, respectivamente.

La actriz Blanca Portillo ha recordado el honor que supuso para ella recibir hace dos años la Espiga de Honor y ha subrayado la importancia de las escuelas, ya que ante la duda de si un artista nace o se hace ella lo tiene claro: “hacen falta otros maestros”.

Como novedad, el fallo de estos galardones a la excelencia académica y educativa en el ámbito audiovisual tendrá lugar a partir de la próxima edición en el mes de junio, con el objetivo de poder desarrollar actividades conjuntas de cara a la siguiente Seminci.

La gala inaugural ha concluido con un homenaje a los “semanistas”, ese público fiel a la Semana Internacional de Cine de Valladolid que, edición tras edición, estudia atentamente el programa para seleccionar cuidadosamente las proyecciones a las que acudirá.