Mañueco conservaría el Gobierno autonómico, según último sondeo

Sábado, 11 Octubre 2025 20:22

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco conservaría el Gobierno autonómico, incluso sin un pacto formal con Vox, según el último sondeo de SocioMétrica para el periódico El Español.

Según este sondeo, el Partido Popular sumaría el 36,7 por ciento de los votos, lo que le daría 35 procuradores, lo que supone +5,3 puntos y 4 escaños más respecto a las elecciones de febrero de 2022, cuando obtuvo el 31,4 por ciento y 31 representantes.

Con este resultado, Mañueco se quedaría a seis escaños de la mayoría absoluta (41), pero le bastaría la abstención de Vox para asegurar la investidura y seguir gobernando la Junta.

El sondeo apunta que el PP crecería en todas las provincias grandes -Valladolid, Burgos, Ávila y Soria-. recuperando parte del voto fugado a Ciudadanos y a la abstención.

Por el contrario, El PSOE de Carlos Martínez obtendría 27 procuradores (uno menos que en 2022) y caería al 29,4 por ciento de voto estimado.

Vox repetiría los 13 procuradores obtenidos en 2022, con un 14 por ciento de los votos

Unión del Pueblo Leonés (UPL) conservaría 3 procuradores, Soria Ya bajaría de tres a dos, y Por Ávila perdería su único escaño.

En conjunto, las fuerzas provinciales no alterarían el equilibrio entre bloques.

El bloque de centro-derecha (PP + Vox) sumaría 48 procuradores, frente a los 33 de la izquierda (PSOE + Podemos) y los 5 de fuerzas provinciales.

El 51,8 por ciento de los castellanos y leoneses da por hecho que Mañueco será reelegido presidente en marzo de 2026, mientras que solo el 17,7 por ciento cree en un triunfo del socialista Carlos Martínez.