PP y PSOE intensifican sus descalificaciones a seis meses de elecciones autonómicas

Domingo, 12 Octubre 2025 08:56

A seis meses de la celebración de las elecciones autonómicas, la tensión política entre PP y PSOE se dispara. Las descalificaciones entre los dos principales partidos con aspiraciones de gobernar han acaparado titulares en los últimos días.

El europarlamentario de Castilla y León del PP, Raúl de la Hoz, ha afirmado este viernes que "más sentido tiene" que Carlos Martínez anuncie su candidatura por el PSOE a la Junta como "jefe de la banda", que con el cartel de alcalde de la Comunidad.

De la Hoz realizó este comentario tras "despertarse" el viernes con otra dimisión en el PSOE de Castilla y León, la del segoviano José Luis Vázquez.

"La banda de Pedro Sánchez tiene su sucursal en Castilla y León", ha aseverado.

Raúl de la Hoz ha insistido en que la "decadencia" del PSOE no solo ocurre a nivel nacional, "la vemos en Castilla y León también" para ir más allá y cargar contra la "degeneración moral, política y personal" de una formación en la Comunidad "a las puertas de unas elecciones".

De la Hoz ha recordado que el PSOE regional ha sufrido esta legislatura tres dimisiones en el seno de su Grupo Parlamentario,:primero el portavoz de la Presidencia, el soriano Ángel Hernández "por violencia de género", después el de Agricultura, el salmantino Juan Luis Cepa, "encausado por un feo asunto con menores de edad", y ahora el de Medio Ambiente, por "malversación".

Por su parte, el secretario general y candidato del PSOE de Castilla y León a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha lamentado ayer sábado que el europarlamentario del PP en la Comunidad, Raúl de la Hoz, “volviese” a “arremeter” e “insultar” a su partido y a su persona, cuando fue “discípulo” del ex vicepresidente de la Comunidad Tomás Villanueva, que fue “el responsable último ya fallecido de la trama eólica y de la Perla Negra, los dos casos de corrupción más importantes que tiene hoy por hoy este país puestos encima de la mesa y que afectan de forma directa al Partido Popular en Castilla y León”.

Martínez ha estimado una “irresponsabilidad” las palabras del popular ante estos casos que afectan a su formación y que “tampoco han servido para rendir cuentas ni asumir ningún tipo de responsabilidades”

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha calificado este sábado al eurodiputado Raúl de la Hoz, como el “macarra del PP” y ha sentenciado que “no tiene perdón de Dios” por sus críticas a los socialistas en pleno juicio por la trama eólica, “el caso de corrupción más importante de la historia de Castilla y León”.

Durante su visita a Espinosa de los Monteros (Burgos), De la Rosa replicó a las palabras de De la Hoz ayer y se preguntó “¿cómo podemos calificar al señor Mañueco? ¿Como el capo de la mafia de Sicilia y León, por ejemplo?”.