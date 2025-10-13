Izquierda Unida llama a paralizar los centros de trabajo en huelga por Palestina

Lunes, 13 Octubre 2025 19:42

La huelga general por Palestina, convocada por varios sindicatos y organizaciones propalestinas para el próximo 15 de octubre, ha recibido el respaldo de Izquierda Unida.

La organización ha anunciado su apoyo a la huelga y las manifestaciones convocadas este día en diversas localidades de Castilla y León.

Juan Gascón, candidato a la presidencia de la Junta por IU, ha confirmado que participará de la huelga y donará el descuento de su salario a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Izquierda Unida ha llamado a “paralizar” los centros de trabajo de Castilla y León en la nueva huelga general y estudiantil convocada por varios sindicatos y organizaciones propalestinas el próximo 15 de octubre.

La organización ha instado a participar en los paros de dos horas en cada jornada o turno de trabajo.

También, “allá donde se den las condiciones”, a hacer paros mayores con el objetivo de “que se movilice de forma colectiva y unitaria al máximo número de trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo”.

En Castilla y León, IU ha animado a participar en las manifestaciones convocadas a las 11 h. en la entrada de los Ayuntamientos de varias localidades.

Gascón, coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, ha remarcado la importancia de esta jornada para concienciar en “el respeto a los derechos humanos del pueblo palestino”.

El candidato a la presidencia de la Junta, que imparte clases en el CIFP Camino de la Miranda de Palencia, ha señalado la relevancia de “hablar de paz” en los centros educativos.

“La educación en Castilla y León es conocimiento y enseñanza-aprendizaje, pero también es construcción de ciudadanía crítica que lucha contra la imposición de la guerra como fórmula de solución de conflictos”, ha declarado Gascón.

El candidato ha anunciado su participación en la huelga y en la manifestación convocada por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid a las 19.30 horas en la Plaza de Fuente Dorada.

Gascón ha precisado que solicitará a la Consejería de Educación que el descuento de su salario por el ejercicio de la huelga sea donado a la UNRWA con fines humanitarios en apoyo al pueblo palestino.

Izquierda Unida ha participado en otras acciones en solidaridad del pueblo palestino. Entre ellas destaca su presencia en las protestas convocadas con motivo del paso de la Vuelta Ciclista España por varias localidades.

“Gritaremos desde los centros de trabajo contra un genocidio perpetrado de manera planificada”, ha señalado Gascón, “como profesor, luchar por una paz justa para Palestina desde todos los ámbitos me parece un gran objetivo para enseñar al alumnado”.